Fantastická zvířata odhalí minulost Voldemortova hada

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny zamíří už za necelý měsíc do kin a studio Warner Bros. finišuje se svou marketingovou kampaní. V úterý vyšel finální trailer, který ukázal spoustu nových záběrů a také potvrdil fanouškovské teorie o původu Naginiho - známého hada Voldemorta ze série Harry Potter. Autorka kouzelnického světa J. K. Rowlingová na svém Twitteru pak vysvětlila, jak to přesně s touhle záhadnou postavou je.

V knihách a filmech Harry Potter se od čtvrtého dílu objevoval po boku lorda Voldemorta had jménem Nagini, který byl jedním z viteálů, které potřeboval Harry zničit, aby nakonec mohl Voldemorta zabít.

Nyní se fanoušci o hadovi dozví nové informace a zjistí, jaký je původ tohoto tvora. Finální trailer totiž odhalil, že Nagini byla ze začátku žena, již ve Fantastických zvířatech ztvární jihokorejská herečka Claudia Kimová.

Vše podstatné vysvětlila fanouškům na svém Twitteru Rowlingová, jež držela v tajnosti lidskou historii této postavy celých dvacet let. Autorka napsala, že Nagini je takzvaný maledictus, což je člověk, který se narodí s prokletou krví (ta se dědí pouze z matky na dceru, nikoliv u mužů) a v průběhu života se pomalu promění v nějaké zvíře, v tomhle případě v hada.

Neexistuje žádná možnost, jak definitivní transformaci kontrolovat nebo zvrátit. Rowlingová však dodala, že zvíře není zákonitě předurčeno k tomu, aby bylo zlé. Je tak možné, že si Nagini nakonec sama vybrala svůj osud a přidala se na stranu černé magie a Voldemorta.

Not at all. The slow transformation into a beast is beyond their control, but they aren't destined to be evil.