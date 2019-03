FebioFest: top 5 snímků, které si nenechte ujít

Program letošního, již dvacátého šestého ročníku, mezinárodního filmového festivalu FebioFest opět nabídne široké spektrum titulů. Ze záplavy snímků jsme vybrali pět pozoruhodných filmů, které by vám možná v konkurenci jiných utekly. Celý program FebioFestu je k nahlédnutí na jejich webových stránkách.



Kdyby ulice Beale mohla mluvit, režie: Berry Jenkins

Barry Jenkins se dostal do podvědomí široké veřejnosti snímkem Moonlight, který na Oscarech bodoval ve třech kategoriích včetně ceny za nejlepší film. Na tento úspěch Jenkins navázal adaptací významného spisovatele Jamese Baldwina Kdyby ulice Beale mohla mluvit (o Baldwinově životě mimochodem nedávno vznikl skvělý dokument Nejsem žádný tvůj negr). Jenkins sice úspěch na Oscarech nezopakoval, cenu získala pouze Regina King za nejlepší výkon ve vedlejší roli, film však ocenili kritici. Ulice Beale vyniká mimo jiné pozoruhodnou kamerou, především blízkými záběry na tváře hlavních postav, jejichž krásu Jenkinsovi v jednom z rozhovorů záviděl i Paul Thomas Anderson.



High Life, režie: Claire Denisová

Claire Denisová, jedna z nejvýznamnějších francouzských filmařek současnosti, se rozhodla opustit téma romantických vztahů z jejího posledního projektu Vnitřní slunce a společně s herečkou Juliette Binoche se vydala do kosmu. High Life pojednává o kosmické lodi hluboko ve vesmíru, jejíž posádku tvoří vězni, kteří byli vydáni na misi hledání alternativních zdrojů pro lidstvo. Členem posádky je i doktorka (zmíněná Binoche), která na vězních dělá podivné testy. Zápletka zní poměrně výstředně, ale jak jinak by mohla vypadat sci-fi podle Claire Denisové?

Pozor na oči, režie: Quentin Dupieux

Titul Pozor na oči by se dal popsat jako detektivka, která se odehrává na policejní stanici. To by však byla jenom polovina příběhu. Autor filmu, Quentin Dupieux (známý též pod svojí hudební přezdívkou Mr. Oizo) tvoří jedny z nejsurreálnějších snímků současné kinematografie. Vzpomeňme třeba na film Guma o démonické, vraždící pneumatice nebo na výtečnou Realitu z roku 2014, jejíž zápletku lze pospat jenom velmi složitě. Dupieux tu opět pracuje s naprosto originální estetikou plnou absurdního humoru a zacyklených narativů, Jedná se o skvělý úvod do filmografie tohoto solitéra. Doporučujeme hlavně těm, kteří chtějí vidět něco, co ještě nikdy neviděli.

Ostrým nožem, režie: Teodor Kuhn

Celovečerní debut slovenského režiséra Teodora Kuhna sleduje případ ubodaného chlapce skupinkou neonacistů. Hlavní postavou je otec zavražděného, který je svědkem toho, jak celou situaci nejprve nezvládne policie a následně i justiční systém. Snímek umocňuje fakt, že jeho příběh je založený na skutečných událostech. Bude zajímavé sledovat, zda Kuhn naváže na nedávný trend kvalitních filmů mladých slovenských autorů, jakými byli třeba Špína, Pátá Loď nebo Eva Nová.

Vysněná zem, režie: Yeo Siew Hua

Vítěz prestižního Zlatého leoparda z posledního ročníku filmového festivalu v Locarnu by se dal označit za psychedelický industriální neo-noir. Kritika nešetřila přirovnáními s takovými jmény jako je David Lynch nebo Michael Mann. Zápletka filmu se točí kolem vyšetřování insomnií trpícího policisty, který v rušném Singapuru hledá pohřešovaného dělníka. Režisér vykresluje Singapur jako industriální džungli, plnou bagrů, jeřábů a internetových kaváren. Vysněná zem je podle všeho naprosto osobitý film, v jehož zapeklitém ústředním vyšetřování se ztratí i sám divák. A to rád.