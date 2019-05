Festival animovaných filmů v Annecy uvede i tři česká díla

Na největším festivalu animovaných filmů v Annecy budou tři snímky z české kinematografie. Z 3096 přihlášených snímků z 93 zemí organizátoři vybrali dva české loutkové filmy a jeden animovaný dokument do dvou soutěžních kategorií. Jsou to tituly Dcera, Spolu sami a Pouštět draka od studentů pražské Filmové akademie múzických umění (FAMU). Soutěž se koná od 10. do 15. června. V tiskové zprávě o tom informovala zástupkyně DOKweb institutu dokumentárního filmu Marta Jallageas.

Krátký loutkový animovaný film Dcera režisérky Darii Kascheevy vypráví beze slov o ztraceném vztahu dcery a otce. Autorka snímku dělala zároveň režii, scénář, animaci i zvuk. V minulosti za film To Accept získala ocenění na festivalu v Cannes. Kascheeva pochází z Moskvy, kde vystudovala hudební konzervatoř a akademii. Nyní připravuje svůj magisterský absolventský film na FAMU.

Absolventský snímek Pouštět draka slovenského režiséra Martina Smatana vypráví poeticky za využití symbolů a metafor o tom, jak se malý chlapec vyrovnává se smrtí svého dědečka. Výtvarně atypický a animačně náročný film je určen především dětskému divákovi. Pouštět draka po své premiéře na Berlinale už získal cenu za nejlepší krátký film pro děti na festivalu ve Stuttgartu. Autor je absolventem katedry animace na FAMU. Mimo jiné získal 17 mezinárodních ocenění za debutový loutkový film Rosso Papavero.

Posledním českým snímkem v Annecy bude animovaný dokument Spolu sami od studentky katedry animované tvorby na FAMU Diany Cam Van Nguyenové. Věnuje se v něm tématu ztráty milované osoby, kterou zažívá trojice mladých lidí. Nguyenová nedávno posbírala za film Spolu sami nominace na Českého lva i filmovou cenu BAFTA.

Všechny tři filmy vznikly na Katedře animovaného filmu pražské FAMU za finanční podpory Státního fondu kinematografie. "Mám radost, že se naši studenti pouští do závažných, intimních témat, že se nebojí hledat nové přístupy v technologii i ve způsobu vyprávění. Osobní tón filmů zároveň nezapomíná na diváka, o čemž svědčí i ceny, které tyto filmy už stačily posbírat," řekla režisérka Michaela Pavlátová, vedoucí katedry animované tvorby FAMU.