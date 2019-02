Festival španělského filmu nabídne i peruánské snímky

Festival španělských filmů La Película představí současné snímky z tvorby peruánských, latinskoamerických a španělských tvůrců. Letošní 14. ročník se koná od 19. do 26. února v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Programová sekce nového peruánského filmu nabídne divákům pět snímků věnujících se peruánské identitě a společnosti. O programu festivalu informovali na tiskové konferenci jeho tvůrci.

V rámci sekce peruánského filmu bude uveden úspěšný snímek Wiñaypacha, který je prvním filmem natočeným v ajmarském jazyce. "Film je o starších lidech žijících v Andách. Každý, kdo ten film uvidí, se bude moct s těmi lidmi ztotožnit. Důležitým faktorem je, že film byl natáčen v původním prostředí, tedy s původním obyvatelstvem. Nehrají v něm profesionální herci," řekl zástupce Velvyslanectví republiky Peru v ČR Oscar Paredes Loza. Festival představí také snímky Chicama, Němý či Nože v nebi.

Festival bude zahájen 19. února filmem Šampioni, který patří mezi nejúspěšnější snímky loňského roku ve Španělsku. Na předávání filmové ceny Goya film získal ocenění ve třech kategoriích. "Film Šampioni byl nejnavštěvovanějším filmem ve španělských kinech, viděly ho více než tři miliony diváků," řekl zástupce španělského velvyslanectví Jose Miguel de Lara Toledo.

"Cílem je šíření španělské kultury a kinematografie. Důležité je, že se tak děje v Praze ale i v dalších městech. Myslím, že festival se letos výjimečně povedl, nejenže mnoho filmů získalo cenu Goya. Tyto filmy byly divácky velmi úspěšné," doplnil de Lara Toledo. Diváci se mohou také těšit na film Všichni to vědí a dvojnásobného držitele Oscara Asghara Farhadiho.

Festival představí také sekci věnovanou dílu španělské režisérky Pilar Miróové. Program nabídne její adaptaci komedie španělského dramatika Lopeho de Vegy Zahradníkův pes nebo snímek Tvé jméno mi zamořilo sny, ve kterém se vrací k občanské válce. "Jsou to filmy zlatého španělského kinematografického věku. Pilar Miró je jednou z prvních ženských režisérek ve Španělsku," uvedla ředitelka Institutu Cervantes Luisa Fernanda Garridoová.

La Película se odehraje od 19. do 24. února v pražském kině Světozor, od 20. do 22. února v ostravském Minikině a od 21. do 23. února v brněnském kině Scala. V Hradci Králové bude festival od 25. do 26. února v Bio Central. Kompletní program najdete zde.

Trailer k filmu Všichni to vědí: