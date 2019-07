Festivalové ozvěny se poprvé objeví i v Plzni

Ozvěny 54. ročníku karlovarského filmového festivalu Šary Vary se v Praze, Brně a poprvé také v Plzni uskuteční od 8. do 14. července. V pražských kinech Aero a Světozor v Praze a v brněnském Univerzitním kině Scala nabídnou 25 filmů z festivalového programu. V areálu Plzeňského Prazdroje bude uvedeno pět titulů včetně filmu Parazit, který letos získal hlavní cenu na festivalu v Cannes. Za pořádající společnost Aerofilms o tom informovala Magdaléna Novotná.

Během ozvěn se diváci mohou těšit také na snímky Maradona, Bílý bílý den a Devadesátky, které 8. července zároveň vstupují do kin po celé zemi díky přehlídce Vary ve vašem kině. "Pro ty, kteří nepřijeli na letošní ročník karlovarského festivalu nebo na něm nestíhali vidět vše, co je zajímá, a chtějí to dohnat, jsme již tradičně připravili průřez festivalovým programem. Letos se řada zajímavých titulů objevila v sekci Horizonty, na ozvěnách proto uvedeme celkem devět snímků z této sekce," uvedl Ivo Andrle, dramaturg festivalových ozvěn.

Ze sekce Horizonty diváci budou moci zhlédnout například některé snímky prověřené zahraničními festivaly. Mimo jiné Zlatou palmou na festivalu v Cannes ověnčenou korejskou černou komedii Parazit režiséra Pong Čun-hoa, který se mezinárodně proslavil svými filmy jako Vzpomínky na vraha, Mutant či Ledová archa. Jeho novinka vypráví příběh plný zvratů o chudé, ale mazané čtyřčlenné rodině.

"Za zmínku rozhodně stojí i životopisné dokumenty o populárních osobnostech z hudební branže. O tom, jaký fenomén a zjevení byla gospelová zpěvačka Aretha Franklin, pojednává unikátní Amazing Grace, jehož dokončení trvalo šestačtyřicet let," uvedl dramaturg Jiří Flígl, nový ředitel kina Aero.

Druhým hudebním filmovým portrétem je Mystify Michael Hutchence od Richarda Lowensteina. Jde o pohled do komplikovaného vnitřního světa Michaela Hutchence, charismatického frontmana australských INXS, jejichž popularita dosáhla vrcholu na přelomu 80. a 90. let. Trojlístek životopisného hudebního žánru uzavírá česká tvorba - dokumentaristka Olga Sommerová a její nový titul Jiří Suchý: Lehce s životem se prát. V něm se věnuje klíčové figuře české umělecké scény Jiřímu Suchému, jehož tvorba zlidověla a ovlivnila život několika generacím.

Novinky z české filmové tvorby zastoupí debut absolventa FAMU Michala Hogenauera Tiché doteky s herečkou Eliškou Křenkovou v hlavní roli uvedený na festivalu v Karlových Varech v sekci Na východ od Západu a dokumentární road movie otce a syna Dálava Martina Marečka. Diváci se mohou těšit i na další netypickou road movie - celovečerní hraný debut Ondřeje Provazníka a Martina Duška Staříci. Ten je příběhem putování dvojice starších bývalých politických vězňů, které ztvárnili Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička.

Program festivalových ozvěn Šary Vary se nachází na webových stránkách participujících kin.