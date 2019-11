Film Curiosa: příběh vzniku prvních amatérských erotických fotek

Celovečerní film Curiosa francouzské režisérky a scénáristky Lou Jeunetové (absolvovala stáž u Romana Polanského) je volně inspirován příběhem spisovatele a básníka Pierra Louÿse a Marie de Régnier, nekonvenční dívky z období belle époque, které spojuje nejen vzájemná fyzická přitažlivost, ale i vášeň k erotickým fotografiím. Francouzský film vstoupí do kin 12. prosince.

Snímek Curiosa bude také uveden v rámci letošního Festivalu francouzského filmu, kde ho přijede divákům představit sama režisérka Lou Jeunetová.

Pierre Louÿs je pařížský dandy a básník na pokraji slávy. On i jeho přítel Henri De Régnier jsou zamilovaní do Marie de Heredia, drzé dcery jejich učitele. Přestože by Marie s největší radostí opětovala city Pierrovi, provdá se za Henriho, který je lépe zabezpečený. Pierra to velmi raní a odjíždí do Alžírska, kde potkává Zohru - okouzlující místní dívku, s níž má bouřlivý vztah a sdílí zapálení pro erotické fotografie.

Marie ke svému manželovi nechová nijak velké city a když se Pierre se vrací do Paříže, hned za ním spěchá a přiznává, že na něj čekala. Přestože s ním přijíždí Zohra, mezi Pierrem a Marií se rozvine milostná aféra a začíná hra na kočku a myš s mnoha hráči, plná touhy, žárlivosti a fotografování. Ve jménu vlastního já závodí v překračování zavedených pravidel. Jak daleko jsou ochotni zajít?

"Film se odehrává v době nástupu amatérské fotografie. Pierre Louÿs byl první člověk v Paříži, který si koupil fotoaparát Kodak umožňující vyvolat si vlastní fotografie. Do postavy Marie de Régnier jsem se doslova zamilovala na první pohled. Při procházení archivu jsem objevila její erotickou fotku. Byla svou nahotou tak moderní a dívala se na mě tmavýma očima, jako by se dožadovala, aby se stala hrdinkou filmu. Měla jsem přístup ke všem dopisům a pohledům, které jí Pierre Louÿs poslal, viděla jsem tedy, jak intenzivní vášeň v něm budila," říká režisérka Lou Jeunetová.

Curiosu chtěla vytvořit proto, aby mohla vyprávět Mariin příběh o tom, jak se z oběti stává žena, která bere svůj osud do vlastních rukou. A o tom, jak objevuje sílu imaginace a prozkoumává svou sexualitu vztahem s Pierrem Louÿsem. "Záměr nebyl natočit, jak se lidé milují, ale o vášni měnící se v žár díky fotografování, skrze které se milují."

Do českých kin distribuuje film společnost Pilot Film.