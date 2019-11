Film Nová šichta sleduje příběh bývalého horníka Tomáše.

Horník a baníkovec Tomáš Hisem téměř čtvrt století pracoval jako horník. Když musel Důl Paskov po útlumu těžby opustit, stál před rozhodnutím, co dělat ve svém životě dál. K překvapení všech se rozhodl, že se chce rekvalifikovat na programátora. Filmový štáb spolu s režisérem Jindřichem Andršem jeho nelehké snažení dalších několik let sledoval, aby dal vznik humornému dokumentu Nová šichta o boji se zažitými zvyky i trhem práce. Dokument je těsně před dokončením. V kinech by se díky podpoře fanoušků mohl dostat už v příštím roce.

Když rázovitý padesátník Tomáš Hisem vyfáral z poslední směny na Dole Paskov, upřely se na něj kamery a mikrofony čekajících novinářů. Na otázku, co bude po uzavření dolu dělat, odpověděl flegmaticky: "Chci zkusit štěstí v IT." To ale ještě nevěděl, že stát se programátorem nebude vůbec lehké. Na své cestě je konfrontován s dnešním komplikovaným trhem práce a zcela novým prostředím, na které se musí adaptovat. Vzniklo tak humorem prosycené dokudrama, které není jen příběhem Tomáše, ale všech, kteří by v životě chtěli dělat něco jiného, ale mají pocit, že to nejde.

"Před třemi lety jsem si v novinách přečetl krátký článek o projektu, ve kterém se propuštění horníci mají přeučit na programátory. Řekl jsem si, to přeci není možné. Nebo ano? A na další kurz jsem si již vydal s kamerou. Potkal jsem tam horníka Tomáše, který mne ihned odzbrojil svým upřímným charakterem. Na otázku ´Jaký máte vztah k počítačům?´odpověděl: ´Asi dobrý, pokud může člověk navázat vztah se strojem´, vysvětluje počátky filmu Nová šichta režisér a student dokumentární tvorby na pražské FAMU Jindřich Andrš. Filmař za svůj předchozí studentský snímek Poslední šichta získal zvláštní uznání v sekci Česká radost na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 2017.

Za chystaným debutem stojí společnost moloko film, která vyrobila například oceňovaný snímek Špína Terezy Nvotové, koproducenty jsou FAMU a Česká televize. Nová šichta byla podpořena i Státním fondem kinematografie a účastnila se několika prestižních mezinárodních workshopů - Ex Oriente, Doc Inkubator a byla vybrána pro prezentaci na East Doc Platform.

Intimní a zároveň humorný portrét Tomáše Hisema otevírá řadu aktuálních společenských otázek. Stále větší část manuální práce se automatizuje. Podle prognózy McKinsey Global Institute má v příštích 12 letech přijít o práci 800 milionů lidí důsledkem automatizace práce. Tomášův příběh se tak stává příběhem mnoha dalších. "Nechceme vidět pouze chladná statistická čísla, ale ukázat příklad jednoho konkrétního člověka, Tomáše, který se s nepřízní osudu rozhodne poprat. Jeho odvaha a verva, s jakou se pouští do nového života, je cenná v tom, že může inspirovat další. Firmy dnes na trhu práce nedávají mnoho šancí lidem kolem padesátky. Sám Tomáš rozeslal 250 životopisů, než dostal jednu pozvánku na pohovor. Náš film ukazuje proč dělají personalisté chybu a jak mohou být padesátníci přínosem, díky svým životním zkušenostem a loajalitou, " říkají tvůrci filmu.

Jelikož se jedná o celovečerní debut Jindřicha Andrše, který původně začal jako studentský snímek, potýká se Nová šichta s malým rozpočtem. Nyní štábu chybí zhruba 250 tisíc korun na dokončení obrazové a zvukové postprodukce a výrobu distribučních kopií, aby se snímek mohl vůbec dostat k divákům do kin. Filmaři se rozhodli zkusit štěstí na crowdfundingovém portálu Hithit, kde se aktuálně snaží částku získat od svých podporovatelů. Ti se rekrutují nejen z filmových fanoušků, ale hlavně z IT a hornických komunit.