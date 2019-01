Film Pavla Jurdy mapuje životní příběh sokola Bendy

Životní osud sokola Miroslava Bendy na pozadí událostí 20. století představí nový snímek Dobrý život sokola Bendy režiséra Pavla Jurdy. Dokumentární film, který je postaven na vyprávění Bendy, obsahuje rodinná videa i archivní filmové materiály. Snímek se objeví od 7. února v českých kinech v rámci projektu Česká radost. Poprvé byl uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

Film mapuje životní příběh 87letého Miroslava Bendy z moravských Křenovic. "Původně jsem si myslel, že budeme točit film o zasloužilém sokolovi, ale zjistil jsem, že držet se striktně sokolské linky je málo. Život pana Bendy je zvláštní a vlastně by tam chybělo těch 40 let, kdy sokol fungoval tiše," řekl po novinářském promítání filmu režisér Jurda. Důležitým motivem filmu je Bendovo dlouholeté přátelství s univerzitním profesorem z Tokia a vřelé vztahy s americkými sokolkami z New Yorku, doplnil.

Film divákovi nabídne vhled do běžného života Bendy a jeho každodenních radostí. "Pro mě to je film o schopnosti žít každodenní obyčejný život v souladu. Je to trochu o nějaké banalitě, kterou žít neumíme. Děda Benda si z toho ale udělá svátek," uvedl Jurda. "Chtěl jsem, aby dějiny 20. století až do současnosti byly konfrontovány s životem obyčejného člověka," dodal.

Pavel Jurda absolvoval Mendelovu univerzitu v Brně a dramaturgii na JAMU. Věnuje se režii, scenáristice, dramaturgii a dramatice. Působil v Národním divadle jako dramaturg a dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí. Jeho celovečerním debutem je dokumentární film Jmenuji se Hladový Bizon.

Čtyři filmy ze soutěžní sekce Česká radost Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava se v lednu objeví v kinech po celé České republice. Vedle Jurdova filmu Dobrý život sokola Bendy to bude filmový dokument Iluze režisérky Kateřiny Turečkové o Maďarsku Viktora Orbána, snímek Máme na víc tvůrčí dvojice Robina Kvapila a Radima Procházky popisující prezidentskou kampaň Michala Horáčka a časosběrný dokument Pasažéři Jany Borškové o životě čtyř dětí z dětského domova.