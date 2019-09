Filmový festival v Benátkách končí. Zlatého lva si odnesl Joker

Cenu Zlatý lev pro nejlepší film na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách získal snímek Joker amerického režiséra Todda Philipse. Temný příběh, který vypráví o zrození odvěkého rivala komiksového hrdiny Batmana, stojí na hereckém výkonu Joaquina Phoenixe. Film Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula si žádné z hlavních ocenění neodnesl.

Při slavnostním zakončení 76. ročníku festivalu na benátském ostrově Lido získal druhé nejvyšší ocenění, Hlavní cenu poroty, francouzsko-polský režisér Roman Polanski za film J'accuse (Žaluji) o Dreyfusově aféře. Cenu za něj převzala jeho manželka, herečka Emmanuelle Seignerová, protože Polanski do Benátek osobně nedorazil kvůli obavám, že by mohl být zatčen a vydán do USA. Filmař je od 70. let na útěku před americkou justicí kvůli sexu s nezletilou. Stříbrného lva za režii si odnesl Švéd Roy Andersson za drama Om det oändliga (O nekonečnu).

Volpiho pohár pro nejlepšího herce porota vedená argentinskou režisérkou Lucrecií Martelovou udělila Italovi Lukovi Marinellimu, který ztvárnil hlavní roli v novém přepisu slavného románu Jacka Londona Martin Eden. Herec během děkovného proslovu zmínil i aktuální události a ve jménu svého hrdiny cenu věnoval všem lidem, kteří zachraňují na moři lidi v nouzi. Cena pro nejlepší herečku putuje do Francie, a to díky Ariane Ascarideové, která zaujala svou rolí v sociálním dramatu Gloria Mundi režiséra Roberta Guédiguiana.

O současné politické situaci se na pódiu festivalového paláce hovořilo i během předávání ceny za nejlepší scénář, kterou získal v Hongkongu žijící tvůrce Yonfan za animovaný film Ťi jüan tchaj čchi chao (Třešňová ulice číslo sedm). Režisér se totiž zmínil o současných prodemokratických protestech v Hongkongu a poděkoval svému domovskému městu "ve jménu svobody, lidských práv a demokracie".

Cenu za nejlepší restaurovaný film v sekci Venice Classics si letos odnesl slavný černobílý snímek českého režiséra Gustava Machatého Extase z roku 1932.

Mezi 21 filmy v hlavní soutěži festivalu byl letos poprvé od roku 1994 český film, což byl pro českou kinematografii obrovský úspěch. Černobílý snímek Nabarvené ptáče natočený podle světoznámého románu Jerzyho Kosińského sice z rozdělování cen vyšel naprázdno, při promítání v Benátkách však zaujal kritiky. Jeho tvůrce získal jednu z vedlejších cen - ocenění Film pro UNICEF (Cinema for UNICEF) od studentské poroty.

Česká účast v hlavní soutěži na některém ze "svaté trojice festivalových měst" (Benátky, Berlín, Cannes) je v posledních dekádách velmi výjimečná. V Benátkách soutěžil český film naposledy před 25 lety, kdy se klání zúčastnil Jiří Menzel se snímkem Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Další Menzelův film Obsluhoval jsem anglického krále pak soutěžil v roce 2007 na Berlinale.

Velkou událostí je, pokud se český snímek promítá alespoň v některé z vedlejších sekcí. I to se letos v Benátkách českým tvůrcům podařilo, když byl v soutěžní tematické sekci Horizonty, která je zaměřena na nové trendy kinematografie, uveden krátký animovaný film režisérské dvojice z FAMU Michaely Mihályi a Davida Štumpfa Sh_t Happens.