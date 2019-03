Filmový Freddie Mercury má v nové bondovce hrát padoucha

Připravovaná, v pořadí už 25. bondovka nalákala do už tak hvězdného hereckého obsazení aktuálně snad nejobletovanějšího hollywoodského herce Ramiho Maleka. Čerstvý držitel Oscara je ve finální fázi jednání s tvůrci filmu a měl by si zahrát hlavního padoucha. Produkce má začít už v dubnu, přičemž režie i scénáře se ujme Cary Fukunaga (seriál Temný případ), který projekt převzal od Dannyho Boylea. Zprávu přinesl server Collider.

Na informaci o možném zapojení Maleka do nové bondovky (zatím s pracovním názvem Bond 25) upozornil už v prosinci server Variety. Tehdy se však řešilo, že natáčení by se křížilo s natáčením seriálu Mr. Robot, kde hraje Malek hlavní roli.

Podle Collideru ale nakonec došly všechny strany k dohodě a herec do svého nabitého kalendáře vmáčkne obě produkce. Jedním z kompromisů bylo odložení startu produkce z března na duben.

K podepsání smlouvy sice ještě nedošlo, to je ale podle všeho už jen formalita. Pro tvůrce je teď navíc egyptský herec cenným zbožím, když vyhrál zlatou sošku za ztvárnění Freddieho Mercuryho v Bohemian Rhapsody. Co se týče informací o postavě, kterou má hrát, ví se zatím jen to, že půjde o hlavního padoucha. Podle některých spekulací by měl být Malek ve filmu slepý.

S nabíráním hereckého ansámblu Fukunaga ještě nekončí. Hlavní ženskou postavu, nejspíš bondgirl, by si měla zahrát Lupita Nyong'oová (rovněž oscarová herečka za 12 let v řetězech), informuje pro změnu server Deadline.

Vrátí se i Bondova láska

Už dříve bylo navíc potvrzeno, že se z poslední bondovky Spectre vrátí postava psycholožky Madeleine Swanové, již hraje Léa Seydouxová, což nepřímo podporuje spekulace, že Bond 25 začne právě její smrtí jakožto čerstvé manželky Jamese Bonda, který se poté vydá na cestu za pomstou.

V dalším příběhu proslulého agenta 007 se znovu objeví staří známí Ralph Fiennes (M) Naomie Harrisová (Moneypenny) a Ben Whishaw (Q). Pro představitele Bonda Daniela Craiga půjde o pátou a pravděpodobně poslední bondovku. Už k tomuto dílu se dlouho zdráhal zavázat. Film dorazí do kin na Den svatého Valentýna, 14. února 2020.