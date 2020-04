Gladiátor: Maximus měl původně přežít, prozradil Crowe

Oscarový snímek Gladiátor oslaví v květnu 20 let své existence. Slavný příběh o pomstě římského generála Maxima patří k nejlepším filmům věhlasného režiséra Ridleyho Scotta. Představitel Maxima Russell Crowe zavzpomínal na natáčení v rozhovoru pro magazín Empire. V něm odhalil, že konec filmu byl původně jiný.

Silný příběh o nezdolném charismatickém hrdinovi, vynikající herecké výkony Crowea a Joaquina Phoenixe, nezapomenutelný soundtrack Hanse Zimmera a dvanáct oscarových nominací, z toho pět vítězství včetně hlavních kategorií nejlepší film a nejlepší hlavní herec. Gladiátor se v průběhu dvou dekád zařadil do pomyslného zlatého fondu světové kinematografie. Přitom jeho osudový příběh mohl vypadat jinak.

Crowe prozradil, že jeho postava měla původně finálové klání proti Commodovi (Phoenix) přežít. Až v průběhu natáčení si to Scott rozmyslel a usoudil, že bude lepší, když Maximus zemře. Crowe s ním souhlasil obzvlášť potom, co Maximus ve filmu pronesl svou slavnou řeč (video níže), která podle něj "v podstatě byla dopisem na rozloučení".

"Pamatuji si, jak za mnou Ridley (Scott) přišel a říkal: 'Podívej, vzhledem k tomu, jak se to vyvíjí, nevidím smysl, abys přežil. Tahle postava je především o jednom aktu: čiré pomstě za jeho manželku a dítě, a jakmile toho dosáhne, co bude dělat potom?''' zavzpomínal na klíčový rozhovor se Scottem.

"Moje vtipy byly ve stylu: 'Co bude Maximus dělat? Skončí tak, že si založí zku***nou pizzerii u Kolosea?' Měl jediný cíl, a to setkat se s manželkou v posmrtném životě a omluvit se jí za to, že tam pro ni nebyl. A to je vše," dodal 56letý herec z Nového Zélandu.

Problémy se statickou elektřinou

K onomu slavnému projevu se váže také jedna vtipná situace ze zákulisí. Když si Crowe sundává gladiátorskou helmu, aby odhalil svou pravou identitu, neposlouchaly ho vlasy. "Ta helma byla plná statické elektřiny, takže pokaždé, když jsem si ji sundal, odstávaly mi vlasy na temeni. Zkoušel jsem si ji sundávat pomalu i rychle, ale pokaždé se pár vlasů postavilo. Vypadal jsem jak zku***né Teletubbie. Ridley to tedy vyřešil tak, že kamera se zaměřila na detail, takže bylo vidět jen čelo a brada a nemohli jste vidět, jak ty teletubbiovské vlasy vlají ve větru," řekl.

To ovšem není úplně pravda. Jak se totiž můžete přesvědčit na videu níže, odstávající vlasy (čas: 1:13) lze skutečně na chvíli spatřit. Jde o krátký moment, kdy se Maximus otáčí ke Commodovi čelem. Až poté se záběr skutečně přiblíží.