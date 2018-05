Godard na tiskovku nedorazil. Na otázky odpovídal přes FaceTime

Legendární francouzsko-švýcarský režisér Jean-Luc Godard na filmovém festivalu v Cannes překvapil novináře, když se místo toho, aby na tiskovou konferenci ke svému snímku Le livre d'image (Obrazová kniha) přišel osobně, připojil prostřednictvím mobilní aplikace pro videokonference FaceTime. Podle agentury AP byl téměř 45minutový výstup 87letého umělce dosud jedním z nejpodivnějších okamžiků letošního festivalu v Cannes.

Na páteční promítání svého snímku tematicky zaměřeného na arabský svět sice Godard nedorazil, ale prostřednictvím videa přenášeného přes mobilní aplikaci FaceTime ochotně odpovídal na dotazy novinářů. Podle agentury DPA byla většinou vidět jen režisérova hlava a občas jen její část. Kde se Godard v okamžiku videopřenosu nacházel, není jasné, neboť za ním byla vidět jen bílá stěna.

Na otázku, zda chce i přes vysoký věk nadále tvořit, Godard odpověděl, že pokud bude moci, tak rozhodně ano. "To opravdu nezáleží na mě. Záleží to na mých nohou, hodně na mých ruku a trochu i na mých očích," uvedl klasik francouzského filmu.

Godardův snímek Le livre d'image, který se v Cannes uchází o Zlatou palmu, se zabývá mimo jiné válkou a válečnými zločiny, ukazuje například i vraždy spáchané příslušníky teroristické organizace Islámský stát (IS). "Není to politický film," zdůraznil režisér, který však ochotně odpovídal i na otázky týkající se situace na Blízkém východě. "Myslím, že arabské země by se měly nechat na pokoji, aby se samy postaraly o své záležitosti," uvedl.

"Cinema should consist not so much of what's happening, films should show what is not happening."



