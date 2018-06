Helen Huntová slaví narozeniny. Které filmy patří mezi její nejlepší?

Helen Huntová slaví své 55. narozeniny. Oscarová herečka s charakteristickými blond vlasy toužila po herecké kariéře už odmala. V devadesátých letech pak naplno prorazila. Nejprve v seriálu Jsem do tebe blázen, v roce 1996 se pak poprvé objevila i ve filmovém megahitu, a sice v katastrofickém snímku Twister, kde si zahrála po boku dnes již zesnulých Billa Paxtona a Philipa Seymoura Hoffmana. V jakých dalších filmech ještě zazářila? Vybrali jsme pětici nejlepších.

Lepší už to nebude (1997)

Po Twisteru si Huntové všiml známý tvůrce seriálu Simpsonovi James L. Brooks a obsadil ji do svého filmu s Jackem Nicholsonem. Jak se ukázalo, šlo o trefu do černého. Komediální romantické drama o zapšklém a zlomyslném spisovateli, jehož srdce začne postupně tát potom, co se potká se svéráznou číšnicí, která je vůči jeho rýpavému chování odolná, sklidilo nejen divácký úspěch.

Film si oblíbili také kritici, což se potvrdilo i později na předávání Oscarů. Snímek dostal celkem sedm nominací včetně kategorie Nejlepší film a právě Nicholson i Huntová si nakonec za své výkony zlatou sošku odnesli.

Po čem ženy touží (2000)

O tři roky později si střihla Huntová roli v další romantické komedii. Tentokrát však s fantasy prvkem, neboť hlavní postava filmu, již ztvárnil Mel Gibson, disponovala po zasažení elektrickým proudem speciální schopností - uměla poslouchat, co si ženy uvnitř své mysli myslí.

Díky tomu se jinak drzý, chamtivý a ambiciózní Nick Marshall sblížil s Darcy Maguireovou (Huntová), která byla podobného rázu. Její chuť po kariéře znemožnila Nickovi povýšení v práci, a tak to mezi nimi začalo pořádně jiskřit.

Prokletí žlutozeleného škorpióna (2001)

Jako hlavní múzu si ji do jednoho ze svých filmů vybral i známý režisér Woody Allen. V Prokletí žlutozeleného škorpióna hrál po jejím boku hlavní roli pojistného detektiva. Její postava mu však neustále pila krev, jelikož na jeho práci dohlížela a kritizovala.

V typických psychoanalytických Allenových dialozích zaobalených v komické atmosféře, která vzdala hold žánru noir, se z filmu nakonec vyklubala sympatická komedie s happy-endem.

Surfařka (2011)

Příběh americké surfařky Bethany Hamiltonové, které ukousl žralok ruku, a přesto se vrátila a dostala se ve svém milovaném sportu na vrchol, obletěl celý svět. Nebylo se tedy čemu divit, když vzniklo o její story životopisné drama.

V jeho středu je sice mladá vcházející hvězda AnnaSophia Robbová, která si přirozeně film z velké části "krade pro sebe", nicméně Huntová si zahrála ustaranou a milující Bethanyinu matku a rozhodně v příběhu nehraje druhé housle. Tento silný emocionální film jsme jednoduše i přes vedlejší roli americké herečky museli do našeho výběru zařadit.

Jsem do tebe blázen (1992-1999)

A na konci se vrátíme na samotný začátek. Jako poslední figuruje v našem výběru populární sitcom devadesátých let Jsem do tebe blázen. Huntové seriál třikrát vynesl Zlatý glóbus a její spojení s Paulem Reiserem bylo tak povedené a mezi diváky oblíbené, že se dokonce po dvaceti letech plánuje návrat na obrazovky.

A o čem vlastně v tomhle sitcomu šlo? Příběh se točil kolem mladého manželského páru - Paula a Jamie Buchmanových -, který řešil obyčejné každodenní strasti. Do toho jim život ztěžovali nepříliš samostatní sourozenci či rodiče, kteří je neustále měli potřebu v něčem popichovat a poučovat.