Horák natočí film Havel. Titulní roli si zahraje Viktor Dvořák

Na výroční den okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy se začne natáčet film Havel. Podle vlastního scénáře ho natočí režisér Slávek Horák, který má za sebou úspěšný debut Domácí péče. Horák se inspiroval disidentskými lety dramatika a pozdějšího prezidenta Václava Havla a jeho děj vyvrcholí sametovou revolucí. Do titulní role Horák obsadil mladého herce Viktora Dvořáka, známého spíše z divadla nebo televize, Olgu ztvární Anna Geislerová. S premiérou filmu se počítá na příští léto.

"Námět jsem psal sám spolu se scenáristou Rudolfem Suchánkem, který mi pomáhal i při Domácí péči. Psali jsme to tři roky. Je to o tom, jak se z bohémského, možná lehkovážného dramatika stal tenhle bojovník, seriózní muž a nakonec až prezident k překvapení všech včetně jeho samého," řekl Horák. "Žánrově nepůjde o čistou komedii ani drama, bude to dramedy, což se dnes běžně používá, a tím, jak je to inspirované životopisem, říkám tomu biodramedy," popsal režisér svůj příští film.

S letošním výročím 30 let od sametové revoluce jej prý nechce spojovat. "Měla by to být věc, která má stát sama na svých nohách a nemá to být kvůli nějakému výročí," uvedl.

Skoro všechny postavy filmu jsou podle něj založeny na reálných předobrazech. "Někde jsme museli 'přibásnit' víc, někde méně. Ústřední dvojice je Havel s Olgou samozřejmě, velkou roli má Pavel Landovský, jeho postava je založená na jeho reálných osudech včetně emigrace, další velká postava je Pavel Kohout, jeho postava je také na základě faktů. Vychází to z reálných situací, ale někde je to dohrané tak, aby fungoval filmový celek," řekl tvůrce. "Ducha historické pravdy zachováváme," dodal.

Že film bude mít dobré načasování, soudí Horák podle současné politické situace v Česku. "Je to vlastně aktuální téma. Situace se paradoxně otočila, bohužel tvrdý materialismus zvítězil a máme pocit, že je to chyba a škoda. I to je jeden z důvodů, proč to dělat teď," říká Horák. Velký příběh chtěl prý dělat vždycky a osobní příběh Václava Havla ho vždycky lákal.

"A nerezonuje to (námět filmu) jen v naší společnosti, pár Američanů, co to četli, mi říkali: 'To je do Trumpovy Ameriky bezvadné téma. Téma osobní zodpovědnosti politika za to, co dělá, že za to ručí svým životem, že je to o ideálech, a ne jen o byznyse...' To teď za poslední rok vystupuje ještě okatěji," domnívá se režisér. S filmem tak má podle svých slov i mezinárodní ambice.

Vedle Dvořáka a Geislerové se ve filmu objeví třeba Jiří Bartoška, Jenovéfa Boková, Martin Hofmann a v symbolických rolích také hlavní představitelé Horákova prvního filmu, Alena Mihulová a Bolek Polívka.