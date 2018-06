Je to jako v Mission Impossible, říká herec o ochraně scénáře

Poslední osmá řada jednoho z nejpopulárnějších seriálů současnosti - Hry o trůny - dorazí na svou domovskou stanici HBO až příští rok. Přesto už je natáčení v plném proudu a herci uzavírají poslední šestidílnou epickou cestu, kdy si to všichni přeživší rozdají nejen o železný trůn, ale především se budou bránit nájezdu Nočního krále a jeho armády "neživých". Fanoušci jsou pochopitelně velmi napjatí, jak to všechno skončí, a tvůrci dělají vše pro to, aby ven neunikly žádné informace ohledně vyústění příběhu.

Každým rokem bezpečnost a ochrana scénářů při natáčení roste. Tvůrci seriálu David Benioff a D. B. Weiss se snaží mermomocí zabránit jakémukoliv úniku informací a během natáčení poslední série vymysleli nový způsob.

Odtajnil ho Nikolaj Coster-Waldau, představitel Jaimeho Lannistera. "Jsou velmi striktní. Každý rok to nabere ještě šílenější úroveň. Dostaneme daný scénář, který máme k dispozici jen digitálně, pak jdeme tu scénu natočit a hned, jak je hotová, tak (scénář) prostě zmizí," popsal 47letý herec v rozhovoru pro Elite Daily průběh natáčení.

"Je to jako v Mission Impossible: ‚Tento dokument se za chvíli sám zničí'," přirovnal situaci ke známé filmové sérii, kde se zpráva s videozáznamem ohledně nové mise, již hlavní postava Ethan Hunt na začátku filmu zhlédne, po pár sekundách sama zlikviduje.

Coster-Waldau fanoušky v rozhovoru dále navnadil na to, že je čeká opravdu epické zakončení tolik oblíbeného seriálu, který se začal poprvé vysílat před sedmi lety a postupně bořil jeden divácký rekord za druhým.

"Když jsem četl scénář k poslední sérii, byl jsem ohromený. Říkal jsem si: ‚Wow, to se opravdu vytáhli.' Je to jeden velký příběh od první série až po devátou a všechno dává smysl," uzavřel s mylným přeřeknutím, neboť žádná devátá série Hry o trůny nebude. Vše skončí příští rok šestidílnou osmou sezonou. Datum její premiéry ještě nebylo stanoveno.