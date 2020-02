Ježek Sonic nahradil v čele žebříčku Chlapa na střídačku

Americko-japonský animovaný film Ježek Sonic nahradil v čele žebříčku víkendové návštěvnosti českých kin komedii režiséra Petra Zahrádky Chlap na střídačku. Rodinný snímek režiséra Jeffa Fowlera o premiérovém víkendu nasbíral bezmála 75 tisíc diváků a na tržbách zaznamenal 10,88 milionu korun. Vyplývá to z informací na webu Unie filmových distributorů (UFD).

Modrý ježek v červených botách vycházející z oblíbené počítačové hry odsunul na druhé místo dosud vedoucí komedii Chlap na střídačku, která za dva týdny přilákala téměř 138 500 návštěvníků. Na třetím místě je česko-slovenská vztahová komedie Příliš osobní známost. Snímek s Petrou Hřebíčkovou, Tatianou Dykovou a Eliškou Balzerovou v hlavních rolích za pět týdnů od premiéry vykázal tržby 42,72 milionu korun za víc než 277 tisíc prodaných vstupenek.

Na čtvrté místo z druhého sestoupil americký akční film Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn). Film natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics o superhrdinském týmu Birds of Prey má po třech týdnech v českých kinech na kontě přes 76 tisíc návštěvníků. Z šesté na pátou pozici se posunula americká akční komedie Gentlemani.

Trailer k filmu Ježek Sonic

Z české produkce se udržela v první desítce ještě česko-novozélandská válečná tragikomedie Králíček Jojo na osmém místě, drama Modelář režiséra Petra Zelenky je 12. a dvacítku nejvýdělečnějších filmů uzavírá komedie Vlastníci.

Ve čtvrtek do českých kin zamíří americký dobrodružný film natočený na motivy románu Jacka Londona Volání divočiny, držitel Zlatého glóbu, válečný film 1917 režírovaný Samem Mendesem, severské drama Vidíš měsíc, Danieli a český dokumentární film o zneužívání dětí na internetu V síti. Po 70 letech od prvního uvedení se do kin vrátí digitálně zrestaurovaný debutový celovečerní film Alfréda Radoka Daleká cesta, který se letos probojoval na festival Berlinale do sekce Berlinale Classics.