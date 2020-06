Komedie Bourák se o víkendu stala nejnavštěvovanějším filmem

Nová česká komedie Bourák režiséra Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v hlavní roli se hned při svém premiérovém víkendu dostala do čela návštěvnosti kin. Snímek podle scénáře Petra Jarchovského, v němž zaujímá výrazné místo autorská hudba Romana Holého ve stylu rockabilly, přilákal do kin 16 tisíc diváků. Na druhé místo odsunul několik týdnů vedoucí dokument režiséra Víta Klusáka V síti. Vyplývá to z informací na webu Unie filmových distributorů (UFD).

Výpověď o zneužívání dětí na internetu V síti, kterou Klusák natočil spolu s Barborou Chalupovou, od premiéry 27. února navštívilo téměř 358 tisíc lidí a jeho tržby se blíží částce 54 milionů korun. Na třetím místě skončil koprodukční animovaný snímek Ledová sezóna: Ztracený poklad, který o víkendu zaznamenal téměř 2300 dětských i dospělých návštěvníků. Následuje další animovaný film Frčíme, který za 15 týdnů nasbíral přes 54 550 diváků. Na páté příčce se umístila česká komedie Chlap na střídačku. Snímek režiséra Petra Zahrádky, v němž se pro Jiřího Langmajera život mezi manželkou a milenkou stane noční můrou, od 13. února vidělo téměř 206 tisíc lidí.

Ve čtvrtek bude mít v českých kinech premiéru německý rodinný film Lassie se vrací, český celovečerní dokumentární film Viliama Poltikoviče Příběh tantry, německá komedie Téměř dokonalá tajemství a americký hudební snímek Kalifornský sen, ve kterém se představí Tracee Ellis Rossová, dcera pěvecké legendy Diany Rossové.

Klasická kina mohla zahájit omezený provoz 11. května. Všichni uvolnění provozu ale nevyužili. Například vedení multiplexů Cinema City se rozhodlo odložit otevření svých kin do té doby, dokud situace neumožní provoz bez větších omezení. O termínu otevření bude informovat na sociálních sítích. První premiéry uvedla kina 14. května.

Trailer k filmu Bourák