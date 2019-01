Komedie o přání mrtvého otce a běhu za štěstím jde do kin koncem ledna

Komedie režiséra a scenáristy Martina Horského Ženy v běhu vypráví o běhu za rodinným štěstím matky a jejích tří dcer a splněním přání jejich zemřelého otce. Ten do seznamu svých přání zahrnul také uběhnutí maratonu, aniž by tušil, že tím zásadně změní životní osudy svých blízkých. Snímek o tom, že z problémů se člověk může vyběhat, uvede do tuzemských kin distribuční společnost CinemArt 31. ledna.

"Scénář té komedie mě potěšil, takže jsem ani nepřemýšlela o tom běhání. Vůbec jsem si neuvědomila, že to bude tak náročné, že mně to bude brát energii a že budu muset dát nějaký sportovní výkon," řekla Zlata Adamovská, která ztvárnila roli matky.

Emancipovaná a rázná matka tří dcer v posledním přání svého muže nevidí žádný problém. Rozhodne se, že si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Přesto, že žádná z nich dosud neuběhla ani metr a do startu zbývají tři měsíce. To však není jediný problém, který musí vyřešit najatý trenér Vojta (Vladimír Polívka). Připravil sice skvělý kondiční plán, ale netuší, že dcery se do běhání nehrnou, protože mají úplně jiné starosti.

Nejstarší Marcela (Tereza Kostková) čelí dennodenně průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel (Ondřej Vetchý) ji ani za 20 let nepožádal o ruku. Prostřední Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. Její biologické hodiny přitom bijí na poplach. A nejmladší Kačka (Jenovéfa Boková) sice chlapa má, ale ten má jeden zásadní háček v podobě manželky. Běh se však nečekaně stává jedním z prostředků, jak vyřešit většinu jejich problémů.

"Ze scénáře jsem si přečetla, že je to o tom, že rodina má držet pohromadě a člověk má pracovat, aby byla v rodině harmonie. Vždycky to nejde, ale pokud se to bere s humorem a je tam nějaký tmelící prvek, jako v tomto případě postava matky, tak se to dá. Každá matka rodinu tmelí," uvedla Adamovská.

Filmová komedie Ženy v běhu, ve které se vedle řady písní objeví i hit skupiny Mirai Když nemůžeš tak přidej, není o sportu pro zdraví. "Obdivuji ženy, kolik toho dokážou ve svém životě zvládat, péči o rodinu, zaměstnání a mnoho dalších věcí. Jsou vlastně v neustálém běhu, stejně jako naše hrdinky, které si k tomu přibraly ještě běh maratonský. Název Ženy v běhu tedy v sobě nese dva významy, přičemž běh životní je pro mě pochopitelně důležitější," podotkl režisér a scenárista Horský, který musel pracovat i s herečkami, jejichž přístup k běhu není nijak kladný.

"V reálném životě doběhnu tak maximálně na tramvaj," konstatovala například Boková.