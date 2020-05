May the fourth be with you. Díky slovní hříčce s větou May the Force be with you připadá datum 4. května už tradičně oslavám světa Star Wars. Ikonický svět sci-fi, který milují miliony fanoušků po celém světě. Jak moc se v tomhle rozsáhlém universu vyznáte?

Ve kterém roce šel do kin první film Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje? 1980.

1977.

1975.

Jak měl původně vypadat konec šesté epizody Návrat Jediho? Luke si měl po smrti otce nasadit na hlavu jeho masku a prohlásit: "Teď jsem Vader já."

Imperátor měl na konci přežít, vyhledat Lukea a zabít ho.

Závěrečné bitvy se světelnými meči se měla zúčastnit také princezna Leia, jež měla Darth Vaderovi zasadit finální úder.

Oči mistra Yody byly navrženy podle jedné skutečné historické osoby. Které? Albert Einstein.

Leonardo da Vinci.

Isaac Newton.



Další otázky