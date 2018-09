Ledové království 2: Odhalí se princezna Elsa jako lesba?

Po velkém úspěchu animované pohádky Ledové království dalo studio Disney bez překvapení zelenou druhému dílu. Ten sice ještě datum premiéry stanoven nemá, avšak na povrch už prosákla zajímavá spekulace o jedné z postav. Princezna Elsa by měla v pokračování prožít románek s jinou postavou ženského pohlaví. Píše to alespoň server Revenge of the Fans.

Když šla ambiciózní pohádka Ledové království na Vánoce 2013 do kin, tak snad ani u Disneyho netušili, jak velký úspěch bude mít. Film vydělal přes 1,2 miliardy dolarů, což z něj udělalo nejvýdělečnější animovaný film všech dob. A navíc uspěl i u kritiků. Vyhrál dva Oscary: za Nejlepší animovaný film a Nejlepší píseň (Let It Go).

Kromě toho se začalo po celém světě prodávat spoustu hraček a dalších zábavných produktů s tématikou Ledového království. Anna a Elsa se zkrátka pro Disneyho staly novými dvorními princeznami. Není tedy divu, že v pokračování se znovu objeví společně s populárním sněhulákem Olafem. To je ale zatím vše, co Disney dosud k druhému dílu oficiálně potvrdil.

Někteří fanoušci volali na sociálních sítích po tom, aby princezna Elsa dostala přítelkyni, a stala se tak v Disneyho pohádce vůbec první otevřenou lesbou či bisexuálkou. Hashtag #GiveElsaAGirlfriend (Dejte Else holku) se na twitteru jeden čas hojně šířil.

A jak nyní server Revenge of the Fans informuje, tvůrci nejspíš volání fanoušků opravdu vyslyšeli a plánují pro Elsu ženskou romantickou zápletku. Je však třeba mít na paměti, že s něčím podobným už studio přišlo minulý rok u hrané verze Krásky a zvířete. Režisér Bill Condon odhalil, že postava LeFou (Josh Gad) byl gay. V samotném filmu to však nikdy nebylo explicitně ukázáno, a tak je otázkou, nakolik si případnou lesbickou otevřenost tvůrci dovolí v Ledovém království 2.

Ačkoliv se reprezentace LGBT komunity pomalu začíná ve filmovém průmyslu prosazovat, tak zejména u Disneyho zůstávají v tomhle ohledu stále poměrně konzervativní. Například v loňské marvelovce Thor: Ragnarok natočila herečka Tessa Thompsonová, jež si zahrála postavu Valkýry, scénu, v níž bylo evidentní, že je ve vztahu s jinou ženou. V postprodukci ale byla tato část nakonec z filmu vystřižena.