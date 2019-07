Letní filmová škola představí Ondříčkovu zahraniční tvorbu

Festivalová sekce Češi v zahraničí představuje na letošní Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti tvorbu kameramana Miroslava Ondříčka, jenž zemřel v roce 2015. Pražský rodák stál za kamerou čtyř desítek celovečerních snímků, řadu z nich natočil od 60. let až do přelomu tisíciletí v cizině. Návštěvníci LFŠ v pondělí mohli zhlédnout snímek Kdyby, na němž Ondříček v roce 1968 spolupracoval s britským režisérem Lindsayem Andersonem. O rok později vyhrál film hlavní soutěž na festivalu v Cannes, řekl před dnešním promítáním dramaturg Jan Jendřejek.

Provokativní snímek kritizuje tehdejší britskou společnost na portrétu internátní školy a jejího absurdně přísného režimu. Ústřední roli rebelujícího studenta v něm ztvárnil Malcolm McDowell. "Pro obyčejného britského občana byl film překvapením a ze začátku ho dost neměli rádi. Anderson se totiž celoživotně vyznačoval velkou neúctou k autoritám, institucím a úřadům. Trval na tom, aby byly hodně sledovány a kritizovány za každou chybu, kterou udělaly," uvedl Jendřejek.

Režisér Anderson si spolupráci s Ondříčkem vyzkoušel už v roce 1967 při filmu Bílý autobus, který LFŠ také promítne. Následně přizval českého kameramana ke snímku Kdyby, což se však neobešlo bez komplikací. "Musel si ho vybojovat nejen u anglických odborů, protože Angličanům se nezdálo, proč by měl kameraman z východní Evropy natáčet britský film. Také si ho musel prosadit u Československého státního filmu, protože ten zase nechtěl Ondříčka příliš pouštět do zahraničí, aby tam náhodou nezůstal," uvedl Jendřejek.

Od Andersona dostal Ondříček tři měsíce na to, aby vymyslel celou obrazovou koncepci filmu. "Již předem oba dva věděli, že některé jeho části budou natáčeny na barevný materiál. Tradovalo se, že to bylo vymyšleno do posledního záběru, což samozřejmě není pravda, protože Ondříček sám říkal, že některé záběry vymýšleli až přímo na place," řekl Jendřejek.

Britská kritika na rozdíl od zahraniční film vypovídající o rebelii mladých v 60. letech zpočátku ztrhala, považovala ho za hrozbu pro hodnoty společnosti. Její pohled se změnil poté, co snímek obdržel Zlatou palmu.

Návštěvníci LFŠ budou moci zhlédnout i další snímky, které Ondříček v zahraničí natočil. Půjde například o další Andersonův film Šťastný to muž, snímek Jatka číslo 5 podle románu Kurta Vonneguta režírovaný Georgem Royem Hillem nebo Čas probuzení režisérky Penny Marshallové, ve kterém hrají Robert De Niro a Robin Williams. V nabídce festivalu naopak záměrně chybějí filmy, které Ondříček natočil s Milošem Formanem. "Jsou známé a chtěli jsme představit Ondříčka jako kameramana, který spolupracoval i s jinými režiséry, a to jak ve Velké Británii, tak ve Spojených státech," řekl hlavní dramaturg přehlídky Jan Jílek.

Tvorbu českých herců, režisérů nebo kameramanů působících v zahraničí představuje LFŠ dlouho. V uplynulých letech se sekce věnovala dílům režisérů Vojtěcha Jasného, Ivana Passera a Františka Čápa nebo herce a scenáristy Jiřího Voskovce. Veškeré informace o programu festivalu, který potrvá do neděle, jsou k dispozici zde.