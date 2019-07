Letní filmová škola ukazuje svět podle režiséra Wylera

Letošní 45. ročník Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti zařadil do programu i retrospektivu děl amerického režiséra Williama Wylera (1902 - 1981). Návštěvníci mohou zhlédnout 12 jeho snímků včetně legendární historické epopeje Ben Hur nebo oblíbené romantické komedie Prázdniny v Římě.

Podle hlavního dramaturga přehlídky Jana Jílka spadá Wylerova tvorba do klasického hollywoodského období. "Zapadá do toho systému, ale liší se tím, že byl velmi precizní v práci se scénářem, s herci. Na jeho filmech je vidět, že byl obrovský perfekcionista. Filmy, které vznikly, patří k tomu nejlepšímu z amerického filmu vůbec," řekl Jílek.

Ve středu dopoledne byl na festivalu k vidění Wylerův snímek Lištičky z roku 1941. Jeho název je citací z Písně písní, režisér film natočil na základě divadelní hry Lillian Hellmanové. "Jeho tématem je nástup průmyslové revoluce, která zrodila moderní Spojené státy. Wyler se tématu průmyslové revoluce a jejímu vlivu věnuje v několika filmech. V Továrníku Dodsworthovi, který tady hrajeme, nebo třeba v Člověku ze Západu," řekla programová ředitelka LFŠ Iva Hejlíčková.

Děj Lištiček je situovaný na americký jih. Tamní pomalý způsob života založený na zemědělství, zejména pěstování bavlny, naruší pronikající technologický pokrok ze severu. "Hellmanovou zajímal ani ne tak tento proces společenské proměny, ale spíše jeho působení na vztahy v jedné rodině. Ústřední rodina Hubbardových je strašlivě hrabivá, kvůli vlastním zájmům v ní jeden druhého podvádí, klame a okrádá," uvedla Hejlíčková.

Kameramanem snímku byl Gregg Toland, který je známý především spoluprací s Orsonem Wellesem na Občanu Kaneovi. Podle Hejlíčkové dokázal točit tak, že Wyler mohl inscenovat nikoliv do šířky, ale do hloubky. "V různých plánech vystupují různí lidé a všichni jsou ostří. Mohl točit dlouhé záběry, nestříhat akce a protiakce, záběr a protizáběr. Lidé na sebe přirozeně reagovali a působilo to daleko autentičtěji. Scénář rozsekali na úplné detaily, postavili si maketu domu s oddělávacími stěnami, aby si vyzkoušeli pozice kamery. Ladili tapety, nábytek, kostýmy, všechno bylo neuvěřitelně promyšlené," doplnila Hejlíčková.

Kromě výše zmíněných filmů budou moci diváci na LFŠ zhlédnout také například Wylerovy snímky Přesvědčení, Sběratel, Nejlepší léta našeho života nebo Paní Miniverová. Festival promítne také Vykoupení L.B. Jonese, což je vůbec poslední Wylerův film z roku 1970. Kriminální drama se věnuje hluboce zakořeněným rasovým předsudkům ve městečku na americkém jihu. Festival začal v pátek, potrvá do neděle. Nabízí zhruba 200 celovečerních filmů a bohatý doprovodný program.