Lipský knižní veletrh uvede premiéru filmu Uzly a pomeranče

Česko-německo-slovenský koprodukční snímek Uzly a pomeranče režiséra Ivana Pokorného bude mít premiéru 20. března v lipském kině Regina-Palast. Uvedení filmu natočeného podle stejnojmenné knižní předlohy Ivy Procházkové bude součástí doprovodného programu Lipského knižního veletrhu, na kterém je Česká republika letos čestným hostem. Informoval o tom Daniel Maršalík z České televize, která se podílela na výrobě snímku.

Česká premiéra filmu natáčeného v Lužických a Krušných horách se uskuteční 24. května až 1. června v rámci soutěžního programu letošního Mezinárodního filmového festivalu ve Zlíně. V tuzemských kinech bude premiéra filmu 11. července.

V příběhu o nelehkém dospívání hrají Tomáš Dalecký, Emilie Neumeisterová, Stanislav Majer, Ewa Farna, Leoš Noha, Steffen Groth a další. Autorkou scénáře je spisovatelka Procházková, manželka režiséra Pokorného. Manželská dvojice zpracovala její stejnojmenný román, který byl dosud vydán v pěti jazycích a oceněn literárními cenami v několika evropských zemích.

Procházková je autorkou především knih pro děti a mládež. V roce 1972 maturovala na gymnáziu, z politických důvodů však nemohla nepokračovat ve studiu. Pracovala tak jako pomocnice na letišti nebo uklízečka. Literární tvorbě se věnuje od 70. let. V roce 1983 s rodinou emigrovala a usadila se v Rakousku a posléze v tehdy západním Německu. Tam s manželem rozvíjela divadelní projekty a věnovala se i literární tvorbě pro dospělé a dětské čtenáře. Po roce 1989 začala publikovat také v Československu a později Česku. Je autorku bezmála třicítky knih vydaných dosud v 16 jazycích. Poprvé v roce 1998 a podruhé o deset let později byla nominována na mezinárodní cenu Hanse Christiana Andersena a v roce 2005 na Pamětní cenu Astrid Lindgrenové.

Režisér Pokorný v roce 1975 absolvoval studium herectví na pražské DAMU a diváci jej mohli vidět v menších rolích v mnoha filmech, například Amadeus, Údolí krásných žab, Jáchyme, hoď ho do stroje!, Signum Laudis, Vrchní, prchni! nebo Tři veteráni. Po emigraci do Rakouska působil jako docent na Vídeňské konzervatoři a poté do roku 1994 jako režisér v rakouských a německých divadlech.

Po návratu do vlasti v roce 1995 natočil řadu televizních filmů hlavně rodinného charakteru. Do povědomí dětského diváka se vepsal především hororově laděným seriálem Přízraky mezi námi. Jeho prvním dílem určeným pro plátna kin byl v roce 2002 psychologický snímek s dobrodružnými prvky Únos domů a následně v roce 2017 krimi thriller Záblesky chladné neděle.