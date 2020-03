Marhoul se raduje z osmi cen za Nabarvené ptáče, uspěli i Vlastníci

Černobílý snímek o krutostech války Nabarvené ptáče se stal v sobotu na vyhlašování filmových cen Český lev filmem roku 2019. Snímek podle stejnojmenného románu Jerzyho Kosińského šel do klání s 11 nominacemi. Proměnil osm z nich včetně té za nejlepší film, nejlepší režii a nejlepší kameru. V pražském Rudolfinu bodoval i komorní, nicméně divácky úspěšný film Vlastníci, který pojednává o domovní schůzi. Proměnil tři z 12 nominací. Při udělování filmových cen bodoval také úspěšný seriál Most!.

"Pokud ještě něco natočím, tak to bude úplně jiný film a jiný žánr. Nabarvené ptáče mi dalo určitý posun, tenhle snímek mě hodně naučil. Na filmařině je krásná věc, že se člověk neustále učí a neustále může jít kupředu," řekl producent, scenárista a režisér Václav Marhoul.

Nabarvené ptáče, které se dostalo i do širších nominací na americkou filmovou cenu Oscar, slavnost v Rudolfinu poznenáhlu opanovalo. Hned na úvod večera si Marhoul odnesl cenu za mimořádný audiovizuální počin. Později se na pódium vrátil pro Českého lva pro Nabarvené ptáče za nejlepší režii a také nejlepší film.

Filmová adaptace románu vznikala 11 let. Marhoul se kvůli filmu i zadlužil. "Nad vodou mě drželo to, že jsem cítil potřebu a nutnost ten film udělat, nebylo to pro mě něco, s čím bych flirtoval. Prostě jsem to musel vydržet," podotkl.

Film o tom, jakých krutostí jsou lidé schopni, získal také ceny za nejlepší kostýmy, nejlepší scénografii, nejlepší masky, nejlepší střih a za nejlepší zvuk a Vladimír Smutný si odnesl cenu za nejlepší kameru. "Pro mě je zadostiučinění to, že se mým lidem důvěra, kterou mi nějakým způsobem věnovali, ukázala ve smyslu ocenění ze strany České filmové a televizní akademie. Já mám vždycky největší radost, když mají radost moji lidé. A jestli zadostiučinění, tak se ho dostalo hlavně jim," poznamenal Marhoul.

Snímek Vlastníci šel do klání s nejvíce, tedy s 12 nominacemi. Hned zkraje večera si Klára Melíšková odnesla Českého lva jako nejlepší herečka ve vedlejší roli. Další nominaci proměnil tento film za scénář pro Jiřího Havelku a pro nejlepší herečku v hlavní roli, Terezu Rambu (Voříškovou). Lví sošku převzala Ramba z rukou člena 3. odboje, stoletého Eduarda Marka.

Dva lvy za nejlepší mužský herecký výkon jak v hlavní, tak ve vedlejší roli si odnesli Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička jako představitelé roadmovie Staříci. Snímek pojednává o touze po pomstě dvou bývalých politických vězňů. Film Staříci měl deset nominací.

Nejlepším dramatickým televizním seriálem minulého roku se stal seriál České televize (ČT) Most! režiséra Jana Prušinovského, scenáristy Petra Kolečka a producenta Michala Reitlera. Osmidílná série sledovala osudy lidí ze stejnojmenného severočeského města a stala se nejúspěšnějším komediálním seriálem ČT poslední doby. Seriál se nebál drsného humoru, postavy nešetřily sprostými slovy ani narážkami na společenské či rasové menšiny.

Ocenění za nejlepší hudbu získala filmová pohádka Hodinářův učeň. Nestatutární cenu Magnesia za studentský film má Darja Kaščejevová (Daria Kashcheeva) za animovaný film Dcera, s nímž rovněž soutěžila o Oscara v kategorii krátkometrážní animovaný film. Ocenění za nejlepší televizní film nebo minisérii dostala detektivní minisérie Vodník režiséra Viktora Tauše. Cenu za mimořádný přínos kinematografii získal filmový producent Jaromír Kallista a jako nejlepší dokument bodoval film Dálava.