Mary Poppins se vrací: rutinní muzikál s výbornou Bluntovou

Když se u Disneyho rozhodli po více než padesáti letech vrátit s pokračováním Mary Poppins, mnozí se ptali, jak si v roli kouzelné chůvy její nová představitelka Emily Bluntová povede. Odpověď už známe: talentovaná Britka si vedla znamenitě a vlastně je to nejlepší z celého filmu. Přesto se nelze zbavit dojmu, že film Mary Poppins se vrací je i přes magický vizuál jen kopií originálu se špetkou deprese navíc.



Banksovy děti z Třešňové ulice Michael (Ben Whishaw) a Jane (Emily Mortimerová) už vyrostly a vedou dospělý život v době těžké finanční krize. Michaela navíc potkala osobní tragédie, když se stal vdovcem se třemi dětmi. Chmurná, místy až depresivní atmosféra hned v úvodu filmu je jasně viditelná, a tak se musí na scénu vrátit tajemná chůva Mary Poppins (Emily Bluntová), která do rodiny zase navrátí pocity radosti a štěstí.

Disney vsadil na jistotu. Známý muzikálový režisér Rob Marshall (Chicago, Čarovný les) se pevně držel základů originálu, který ve své době uhranul diváky i kritiky a posbíral řadu ocenění včetně pěti Oscarů. Julie Andrewsová byla jako Mary Poppins neodolatelná a "perfektní prakticky ve všech ohledech". Proto bylo pro pokračování klíčové, aby se jí Bluntová přinejmenším přiblížila.

To se jí naštěstí povedlo s přehledem. Znovu to je ta krásná upravená chůva, která má možná nos trochu nahoře, ale svou záhadností dokáže rozzářit nejen tváře děti, ale i dospělých. Mimoděk tahá z rukávu různá kouzla, jako by to byla úplně normální věc, a přitom si u dětí stále drží přirozenou autoritu. Oproti Andrewsové možná působí mírně odměřeněji a přísněji, to ale to rozhodně není na závadu. Úsměvná pak je magická scéna, kdy se Bluntová ponoří do vany. Ten, kdo počátkem roku viděl horor Tiché místo, jistě pochopí...

Nezáživné písničky

Bohužel film i přes pohledný vizuál, pohádkově magické triky a dokonalou choreografii tanců (kde Bluntovou místy předčí postava lampáře Jacka, jehož hraje Lin-Manuel Miranda) tápe ve svých písničkách. Ani jedna není nijak zvlášť zapamatovatelná. Po technické stránce je sice vše odvedeno dobře, ale v paměti neutkví žádný "wow!" moment, žádná "TA" scéna, již si budeme delší dobu pamatovat.

Překvapivé je i poněkud depresivní vyznění filmu, zejména postava sklíčeného Michaela, který je jako přes kopírák postavou dospělého Kryštůfka Robina (Ewan McGregor); film šel do kin koncem srpna. Je to sice milující, avšak dospělým životem otrávený otec, který zapomněl, co je to radost, a k prozření a návratu do bezstarostného dětského života samozřejmě dojde až v úplném závěru.

Muzikálový Kryštůfek Robin

Z Kryštůfka Robina si toho však Marshall ukrádá víc. Napodobuje nejen závěrečnou pointu, díky níž se nakonec vše špatné v dobré obrátí, ale také se shoduje i v hlavním antagonistovi - panu Wilkinsovi, kterého si zde zahrál obyčejně vždy "dobrák" Colin Firth. Charakterová podoba s Markem Gattisem z Kryštůfka Robina je místy opravdu nepřehlédnutelná.

Mary Poppins se vrací má vyvážené tempo, příběhová linka je plynulá a opředena řadou sice pohledných, avšak nikterak vyloženě zajímavých hudebních a tanečních představení. Magickou tvář svého originálu si pokračování zachovává, přesto jde v konečném výsledku o rutinní muzikál, na který se tak nějak časem zapomene. I přes mistrovské herectví Bluntové (nominována Zlatý glóbus) či vydařené cameo Paní herečky Meryl Streepové nenabízí Marshall nic speciálního navíc. Věrně se držel předlohy, do níž přidal trochu více smutku a pochmurnosti. Žádný průšvih to není, ale vážně bylo potřeba natočit pokračování?