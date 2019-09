Michael Douglas slaví narozeniny. V čem nejvíce zazářil?

Velice úspěšný, bohatý, sebevědomý a pro ženy nesmírně přitažlivý. To je klasický a nejčastější součet vlastností postav, které si Michael Douglas v průběhu své kariéry zahrál. Americký herec má dnes 75 let. Narozeniny slaví ve stejný den jako jeho přesně o čtvrtstoletí mladší manželka Catherine Zeta-Jonesová. I přes pokročilejší věk Douglas ve své práci nepolevuje a stále je za ni oceňován. Začátkem roku například vyhrál Zlatý glóbus za výkon v seriálu The Kominsky Method. Dnes si ale připomeneme pětici jeho nejlepších filmů.

Honba za diamantem (1984)

Napůl Indiana Jones, napůl Krokodýl Dundee, ale hlavně dobrodružná akce oslazená romantikou, která dodnes patří ke klasikám tohoto žánru. Pro režiséra Roberta Zemeckise šlo o jeden z prvních filmů, po nichž následovaly kultovní pecky jako Návrat do budoucnosti nebo Forrest Gump.

Mezi Douglasem a Kathleen Turnerovou to na plátně tak jiskřilo, že se o rok později vrátili v pokračování Honba za klenotem Nilu. Skvěle je ale doplňoval Danny DeVito, který je pravděpodobně tou hlavní hvězdou celého filmu.

Válka Roseových (1989)

Trojice Douglas-Turnerová-DeVito si u natáčení Honby za diamantem sedla natolik, že spolu závěrem osmdesátých let natočila ještě třetí film, který DeVito dokonce přímo zrežíroval. Tentokrát však opustili džungli a vydali se do uzavřeného prostoru - obrovského domu, kde se strhla Válka Roseových.

Z romantického manželství po 17 letech vyprchalo všechno kouzlo a Oliver s Barbarou náhle řeší rozvod. Ona by manžela nejraději zabila, a jelikož je strašně vznětlivá, není daleko od toho, aby se jí to opravdu povedlo. Vybalancovaný snímek na jedné straně s drsným, nekompromisním humorem, na té druhé s poctivou dávkou vážného manželského dramatu.

Základní instinkt (1992)

Kultovní thriller, který si svou erotičností a dvěma pohlednými ústředními herci (Douglas, Sharon Stoneová) získal nemalé publikum. Sexuálních scén je v Základním instinktu opravdu hodně a stejně tak momentů, kdy si dokonalá femme fatale Stoneová jakožto autorka detektivních záhad s Douglasem neskutečně pohrává.

Atmosféra houstne každou minutou jak díky hereckým výkonům, tak i díky brilantně spletitému scénáři, který nabízí neskutečně zajímavou detektivní podívanou. Zajímavostí je, že oba herci obdrželi nominaci na Zlatou malinu (opak Oscarů, ceny s udílejí za nejhorší výkony), přitom Stoneová byla nominována i na prestižní ocenění v podobě Zlatého glóbu.

Volný pád (1993)

"Jeden z mých nejoblíbenějších filmů, které jsem natočil," napsal Douglas na svém oficiálním facebooku při příležitosti 25. výročí filmu. Aby také ne. Ve spolupráci s režisérem Joelem Schumacherem (Telefonní budka, Fantom opery) se "dočista zbláznil".

Obrovské vedro a dopravní zácpa v Los Angeles je docela častým jevem. Mnozí řidiči jsou z toho na nervy, ve Volném pádu ale vidíme, co se stane, když to opravdu někdo už nevydrží a chce se pomstít celému světu. Chcete vidět, jak se z obyčejného horkého dne a normálního člověka stane rozzlobený muž, který ohrožuje společnost? Pak je tohle psychologické drama jednoznačnou volbou.

Hra (1997)

Zatímco Volný pád ukazuje, kam až je člověk schopen zajít, když mu jednoduše rupnou nervy, tak Hra Davida Finchera (Klub rváčů, Zmizelá) si naopak hraje s divákem, kterého napíná diváka až do poslední chvíle. Mysteriózní thriller svou rafinovaností jednoduše nadchne.

Napínavé v tom nejlepším smyslu slova. Ani divák, ani hlavní postava vůbec nemají ponětí o tom, co se to vlastně děje. Všudypřítomná paranoia a Fincherova zlomyslnost dělají ze Hry mistrovský kousek a snad nejlepší Douglasův film vůbec.