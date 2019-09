Milostné drama Hra s Jiřím Mádlem představuje teaser

"Film o lásce a o potížích při dělání divadla na malém městě," tak nazval svůj film Hra světovými cenami, včetně Ceny poroty ze Sundance, ověnčený chilský režisér Alejandro Fernández Almendras. Milostné drama Hra v hlavních rolích s Jiřím Mádlem, Marikou Šoposkou a Elizavetou Maximovou sice vstoupí do kin až poslední říjnový den, ale na jeho malou ochutnávku se můžete podívat už nyní.

Svět Petra (Jiří Mádl), mladého ředitele oblastního divadla, se začne rozpadat poté, co se rozhodne zrealizovat svůj sen, ambiciózní adaptaci Euripidova klasického dramatu o Faidře. Během zkoušek přijde o dva hlavní protagonisty a město mu vyhrožuje krácením rozpočtu kvůli politickému obsahu jeho adaptace. Petr se zamiluje do nově příchozí herečky Karolíny (Elizaveta Maximová). Napětí doma se stupňuje. Petr se rodinného života příliš neúčastní ani jako manžel, ani jako otec. Jeho život se začíná rozpadat na všech frontách a on musí udělat rozhodnutí.

"Film je jiný v mnoha ohledech: černobílý, natočený ve formátu 4:3, velice tradičním způsobem, se statickou kamerou a s použitím klasické hudby. Je to vlastně pocta filmům československé nové vlny," doplňuje Almendras.

Kreslení choreografie milostných scén

Ve filmu je několik choulostivých scén, jak to má s nahotou jedna z hlavních postav Elizaveta Maximová ztvárňující herečku Karolínu? "S nahotou ve filmu a milostnými scénami jsem měla před Hrou minimální zkušenosti, několik rolí jsem kvůli tomu musela odmítnout. S režisérem a Jirkou Mádlem jsme tyto scény a jejich význam ve filmu dlouho rozebírali, dokonce rozkreslovali choreografii - jak to natočit tak, aby milostná scéna vypadala syrově, opravdově. Věděla jsem, že tyto scény do tohoto filmu, do tohoto příběhu a k těmto konkrétním postavám patří."

"Dělal už jsem se světově uznávanými režiséry jako Bohdan Sláma, Jakubisko nebo Hirschbiegl, ale Alejandro je teď opravdová hvězda. Možná i tím, že chiilská kinematografie docela frčí a on vyhrál hlavní cenu na Sundance. S takovým režisérem se spolupráce neodmítá," vysvětluje Jiří Mádl. "Komunikovali jsme v angličtině. Jak Alejandro mluvil s kameramanem Intim španělsky, postupně tato řeč prorůstala štáb a začínali jsme říkat španělský fráze. To bylo super. Dodneška si nějaký pamatuju. Dokonce mi pak Alejandro dal přezdívku "una más" - ještě jednou - protože jsem ho prý často žádal o zopakování záběru."

Dva týdny v Kladně

"Film vznikal za velmi skromných podmínek a o to s větším nadšením. Natočili jsme ho za pouhých 14 natáčecích dní a prakticky celý v Kladně. Pracovali jsme v malém štábu a mezi tvůrci a herci panovala skvělá atmosféra," říká producentka Veronika Finková.

Do kin vstoupí černobílé milostné drama Hra 31. října 2019 v distribuci Pilot Filmu.