Murray Abraham alias skladatel Salieri slaví osmdesátiny

Nejslavnější rolí amerického herce F. Murrayho Abrahama, který 24. října oslaví 80. narozeniny, je postava císařského skladatele Salieriho ve filmu Miloše Formana Amadeus (1984). Kreace Mozartova žárlivého a intrikánského rivala, který ve filmu zestárne o 40 let, mu přinesla nejen popularitu, ale i Oscara a Zlatý glóbus. Abraham, který herectví také vyučoval, vždy lpěl i na divadle, obsazován byl hlavně do Shakespearových her.

Fahrid Murray Abraham (1939) se narodil v pensylvánském Pittsburghu, pochází ze smíšené syrsko-italské rodiny. Svou kariéru zahájil v polovině 60. let na divadelních prknech. Od počátku 70. let pak působil i v televizi a začal spolupracovat s filmem. Abraham si zahrál například ve snímcích Jméno růže (1986), Poslední akční hrdina (1993), Star Trek: Vzpoura (1998), Osudové setkání (2000), V nitru Llewyna Davise (2013) nebo Grandhotel Budapešť (2014).

V roce 2013 přijel na filmový festival do Karlových Varů, aby pogratuloval malíři a kostýmnímu výtvarníkovi Theodoru Pištěkovi ke Křišťálovému glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Předtím ještě Abraham vystoupil na hudebním festivalu Prague Proms, v pražském Obecním domě uvedl premiéru skladby Stevena Mercuria Symfonie vděčné oháňky. Abraham zpíval její třetí část, vyznání psa na konci života.

Od roku 1962 je ženatý s Kate Hannanovou, mají dvě děti.