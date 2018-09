Na mezinárodní festivaly zamíří české a koprodukční filmy

Na mezinárodní filmové festivaly na podzim zamíří české a koprodukční filmy, z nichž byla řada podpořena Státním fondem kinematografie (SFK). Na festivalech v Londýně, Varšavě, Pusanu, San Sebastianu a Sitges se bude prezentovat český film Všechno bude, dále koprodukční snímek a vítěz z Berlinale Touch Me Not, vítězný film z filmového festivalu v Karlových Varech Je mi jedno, že se zapíšeme do historie jako barbaři a další dokumenty a krátké filmy. Informoval o tom mluvčí SFK Jiří Vaněk.

"Na podzim nás čeká řada zajímavých zahraničních filmových festivalů, na kterých budou mít početné zastoupení filmy a koprodukce podpořené naším českým fondem," uvedla ředitelka SFK Helena Bezděk Fraňková.

Na programu festivalu ve španělském San Sebastianu, největším filmovém festivalu ve španělsky mluvících zemích, je krátký studentský film Adama Martince nazvaný Cukr a sůl. Festival se uskuteční od 21. do 29. září. Na dalším španělském festivalu v katalánském Sitges, který se koná se od 5. do 14. října, bude uveden debut Adama Sedláka Domestik, a také minoritní koprodukce Útěk režisérky Agnieszky Smoczynské představená letos v Cannes.

Trailer k filmu Touch Me Not:

Účast na festivalu a souvisejícím filmovém trhu v jihokorejském Pusanu konaném od 4. do 13. října je potvrzena pro koprodukční snímek Sklep ruského režiséra Igora Vološina. Ve stejné soutěžní sekci World Cinema se bude prezentovat film režiséra Radu Judeho Je mi jedno, že se zapíšeme do historie jako barbaři. V sekci Busan Classic se objeví debut Miloše Formana Černý Petr. Na souběžně konaném koprodukčním fóru Asian Project Market se představí filmový projekt Smečka režiséra Tomáše Polenského.

Trailer k filmu Je mi jedno, že se zapíšeme do historie jako barbaři:

Na Londýnském filmovém festivalu se od 10. do 21. října představí celkem pět snímků s českou účastí. Premiéru ve Spojeném království si odbude film Olma Omerzua Všechno bude, který Česká filmová a televizní akademie doporučila na nominaci na Oskara v kategorii nejlepší zahraniční cizojazyčný film. Promítnou zde i koprodukční snímky Touch Me Not a Je mi jedno, že se zapíšeme do historie jako barbaři. Mezi dokumentárními snímky bude dokument z letošních Karlových Varů Svědkové Putinovi a mezi krátkými animovanými filmy Plody mraků Kateřiny Karhánkové.

Trailer k filmu Všechno bude:

Na festivalu ve Varšavě se od 12. do 21. října bude prezentovat dokumentární snímek Cirkus Rwanda od režiséra Michala Vargy, který ukazuje cestu principála cirkusu La Putyka Rosti Nováka do Afriky za místními akrobaty. Na festivalu bude mít mezinárodní premiéru také krátký film nazvaný Neptun režisérky Adély Babanové. V nesoutěžní sekci Family Cinema Weekend pak budou uvedeny dva animované české filmy, celovečerní Hurvínek a kouzelné muzeum a krátký film Hurá na borůvky!.