Nejpopulárnější vánoční písní v Británii je hit od irských Pogues

Nejpopulárnější vánoční písní v Británii je více než 30 let starý hit Fairytale of New York od irské skupiny The Pogues. Vyplývá to z výsledků průzkumu britské asociace autorů hudebních děl PRS for Music. Text písně přitom vzbuzuje kontroverze, protože obsahuje vulgarismy.

Druhé místo v průzkumu obsadila píseň Last Christmas od britského popového dua Wham!, za kterou následovala píseň Merry Xmas Everybody od britské rockové skupiny Slade.

Píseň Fairytale of New York byla poprvé vydána v roce 1987, jako duet ji nazpívali frontman skupiny Pogues Shane MacGowan a zpěvačka Kirsty MacCollová. Kontroverze vzbuzuje zejména použití anglického slova faggot, což je hanlivé označení pro homosexuála.

Britská rozhlasová stanice BBC Radio 1 se toto slovo v roce 2007 rozhodla z písně vystřihnout, po rozhořčené reakci části posluchačů však svůj postoj změnila. Výzvy k cenzuře písně se nicméně stále objevují, loni s takovýmto návrhem přišel například moderátor irské státní televizní a rozhlasové společnosti RTÉ Eoghan McDermott.

Píseň složili MacGowan a další člen kapely Pogues Jem Finer. Klíčovými postavami v textu písně jsou irský přistěhovalec trávící Štědrý večer na záchytce v New Yorku a jeho přítelkyně.

Skupina Pogues vznikla v Londýně na počátku 80. let a slavila úspěchy originální směsicí melodických irských písní a ostrého punk rocku. Frontman MacGowan krom hudebního a textařského talentu proslul rovněž svou náklonností k alkoholu a chybějícími zuby.