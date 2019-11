Nepřehlédnutelný "prcek" Danny DeVito slaví narozeniny

Americký herec a režisér italského původu Danny DeVito, který se narodil 17. listopadu 1944, sice měří necelý metr a půl a málokdy hrál hlavní roli, přesto ale patří k nepřehlédnutelným postavám Hollywoodu.

Svým postavám komických a divoce gestikulujících tlouštíků dokáže dát neobvyklý šmrnc, navíc se uplatnil také jako producent. Na kontě má ceněné filmy jako Pulp Fiction, Erin Brockovich i Muž na Měsíci režiséra Miloše Formana.

Právě nejslavnější český filmový tvůrce stál u zrodu DeVitovy hvězdné kariéry, když mu dal roli v oscarovém Přeletu nad kukaččím hnízdem (1975). Do širšího povědomí se o pár let později DeVito dostal rolí Louieho De Palmy v televizním seriálu Taxi z let 1978 až 1983, za niž dostal cenu Emmy a Zlatý glóbus. Mezinárodního věhlasu pak dosáhl v polovině 80. let po boku Michaela Douglase a Kathleen Turnerové v dobrodružných filmech Honba za diamantem a Honba za klenotem Nilu.

"Vždycky jsem miloval temné, mysteriózní filmy, ale na druhou stranu v nich musela být i sranda. A ty pitomce hraju strašně rád. Jo, jsem v tom dobrej! Kdybyste mě líp znali, tak byste asi věděli proč," vyprávěl jednou DeVito, mezi jehož nezapomenutelné kreace patří i Tučňák alias Oswald Cobblepot ze snímku Batman se vrací (1992). Ve stejném roce přitom natočil vzácnou výjimku ve své režisérské filmografii, drama o odborářském vůdci Hoffa, ve kterém dal hlavní roli Jacku Nicholsonovi.

Za kamerou ovšem rodák z New Jersey slavil úspěchy spíše s komediemi. Už jeho celovečerní režijní prvotina Vyhoď máti z vlaku (1987), ve které si zahrál po boku Billyho Crystala jednu z hlavních rolí, si vedla slušně u kritiky i na pokladnách kin. Následující černá komedie Válka Roseových, do které obsadil staré známé Douglase a Turnerovou, se pak stala jedním z velkých filmových hitů roku 1990 a je dodnes asi nejlepším režisérským počinem Dannyho DeVita.

K umění to přitom syna imigrantů z Itálie táhlo už od mládí. Zatímco jeho otec si vyzkoušel práci průvodčího nebo hokynáře a nakonec ho živila vlastní kulečníková herna, Danny se už po střední kole chodil na kurzy herectví a maskérství - a k tomu si přivydělával střiháním vlasů v kadeřnickém salonu své sestry. "A ty si myslíš, že na ten tvůj metr a půl v Hollywoodu opravdu čekají?" ptal se jej otec Daniel začátkem 70. let po prvních zkušenostech s filmem.

Ještě předtím se ale uplatnil na divadle, hrál třeba v jedné z inscenací Přeletu nad kukaččím hnízdem a roli pana Martiniho mu pak svěřil i Forman. "Když jsem ho potkal na počátku 70. let, tak to byla radost... už castingy byly úžasné, skoro tak skvělé, jako samotné natáčení filmu," vzpomínal po letech DeVito na svého přítele, kterému o čtvrtstoletí později produkoval úspěšný snímek Muž na měsíci (1999) o komikovi Andym Kaufmanovi, se kterým se potkával při natáčení seriálu Taxi.

Jako producent má Danny DeVito na kontě několik dalších povedených filmů. Jeho společnost Jersey Films stála za Tarantinovým snímkem Pulp Fiction (1994), krimikomedií Chyťte ho! (1995) režiséra Barryho Sonnenfelda nebo oskarovým dramatem Erin Brockovich (2000), který podle skutečných událostí natočil Steven Soderbergh. Producentské ani režijní povinnosti ale DeVita nikdy neodvedly od hraní, seznam jeho rolí ve filmu, ale i televizi, obsahuje desítky postav.

Jak je jeho zvykem, většinou hraje DeVito vedlejší postavy, kterým ale dokáže vtisknout zvláštní šarm. Letos se objevil třeba v hrané verzi disneyovky Dumbo v režii Tima Burtona, který mu dal úlohu cirkusového principála. Nepohrdne ani malou roličkou, před lety si "střihl" třeba depresivního striptéra v jednom z dílů Přátel, jeho hlas je často slyšet i animovaných filmech. A skoro dekádu a půl už patří do základní sestavy úspěšného sitcomu It's Always Sunny in Philadelphia.