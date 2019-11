Netflix si pronajímá první kino

Streamovací služba Netflix začíná provozovat své první kino. Provozovatel služby v pondělí oznámil, že se dohodl na dlouhodobém pronájmu podniku Paris v New Yorku, který tak zůstává jediným "jednoplátnovým" kinem tohoto města. Netflix bude prostor využívat pro premiéry svých filmů a další "výjimečné akce".

V kině Paris se letos v srpnu po 71 letech přestalo promítat, nyní ale tradiční podnik našel poněkud paradoxního zachránce. Podle hollywoodského webu Deadline se Netflix s majitelem prostoru, kterým je newyorský developer Sheldon Solow, dohodl na desetiletém pronájmu.

"Je to víc než jen trochu ironické. Firma, která učinila sledování filmů z domova tak snadným, že už nemusíme ani chodit do půjčoven, otvírá kino," komentoval vývoj deník The Guardian. Podle listu The New York Times zase milovníci filmu srpnové uzavření kina Paris chápali jako "fyzický" symbol proměny filmového průmyslu po příchodu streamovacích služeb.

Paris je posledním newyorským kinem o jediném sálu. Podle The Guardian má elegantní interiér sestávající z více než 500 modrých sametových sedaček, opony zabarvené do fialova či útulné lóže. Prostor v roce 1948 slavnostně otevřeli německá herečka a zpěvačka Marlene Dietrichová a francouzský velvyslanec.

"Teď toto ikonické kino zůstane otevřené a stane se domovem pro výjimečné akce Netflixu, projekce a uvádění filmů do oběhu," uvedla streamovací platforma na twitteru. Už v těchto dnech prostor využívá k promítání svého snímku Manželská historie, který je podle zpravodajského webu BBC letošním oscarovým favoritem Netflixu.

Oscarové premiéry

Projekce v kinech jsou nezbytné k tomu, aby se daný film mohl ucházet o ceny americké filmové akademie. Netflix za tímto účelem v minulosti krátkodobě pronajímal různé podniky, přičemž jedním z prvních případů bylo drama Roma mexického režiséra Alfonsa Cuaróna. Snímek se tři týdny promítal v amerických kinech před zahájením streamování a následně získal tři Oscary.

Pronájem kina Paris spojují komentátoři také s pokračující snahou Netflixu oslovovat renomované režiséry. Podle Deadline společnost nedávno koupila podíl v dalším kultovním podniku, a to The Egyptian v Los Angeles. Jména dvou známých prostorů nyní může Netflix využít při vyjednávání s režiséry typu Cuaróna či Martina Scorseseho, jehož gangsterka Irčan bude od středy k dispozici předplatitelům platformy.