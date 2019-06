Nicole Kidmanová slaví narozeniny. V jakých filmech nejvíce zazářila?

Nicole Kidmanové je dnes 52 let. Patří k nejchytřejším herečkám v Hollywoodu - má IQ přes 130. Je významnou tváří dětské organizace UNICEF. Má potápěčskou licenci a miluje žraloky. Modrooká blondýna narozená na Havaji patří minimálně už dvě dekády mezi absolutní hereckou špičku. V jakých povedených filmech během své bohaté kariéry uplatnila svůj nesporný talent?

Ti druzí (2001)

Kidmanová proslula zejména ve vážných dramatech spíše s romantickým kontextem. To ovšem neznamená, že se tu a tam neobjevuje také v jiných žánrech. Ostatně dvakrát si například zahrála v komiksovce (Batman navždy, Aquaman).

Z našeho výběru však nemůžeme opomenout velice povedenou duchařinu Ti druzí, kde jako matka dvou malých dětí alergických na sluneční světlo čeká v potemnělém domě na návrat manžela z druhé světové války. Napětí, šero, tajemno, "strach z ničeho". Španělský režisér Alejandro Amenábar (Agora) vytvořil ve filmu unikátní atmosféru.

Moulin Rouge (2001)

Jeden z nejlepších muzikálů 21. století, ne-li ten vůbec nejlepší. Režisér Buz Luhrmann (Austrálie, Velký Gatsby) ve své typické vizuální křiklavosti balancuje na samotné hraně únosnosti mezi totálním kýčem a dechberoucí, barvitou, bolestnou romantikou.

Kidmanová jako neodolatelná kurtizána Satine zazářila po boku Ewana McGregora především v nazpívání společných duetů. Písničky, jež v sobě mísily známé hity od Davida Bowieho, Phila Collinse, Eltona Johna, Madonny, Queen nebo Kiss, působí dodnes ve vykrášleném vizuálním kabátku jako absolutní jedinečnost, kterou tento žánr na stříbrném plátně představil.

Hodiny (2002)

Hutné drama odehrávající se ve třech různých časoprostorech, v němž exceluje hned trio prvotřídních hereček. Nejen Kidmanová, ale také Meryl Streepová a Julianne Mooreová. Nejvýše ale nakonec podle poroty Filmové akademie byla právě Američanka s australským pasem, která za svůj výkon vyhrála Oscara.

Návrat do Cold Mountain (2004)

Hned čtyři z pěti filmů v našem výběru natočila Kidmanová v rozpětí pouhých tří let. Začátek 21. století byl zkrátka obdobím, kdy se podílela na opravdu kvalitních dramatech. Dalším takovým byl právě Návrat do Cold Mountain zasazený do americké občanské války.

Jde o příběh zamilovaného páru, který musí na dálku překonat spoustu překážek, jež válka způsobila, aby se znovu shledali na své farmě. Kidmanová sice dostala hlavní roli, nicméně v té vedlejší ji zastínila Renée Zellwegerová, která byla posléze oceněna Oscarem.

Sedmilhářky (2017)

Sice nejde o celovečerní film, přesto nelze tento seriál z produkce HBO vůbec podceňovat. Jeho kvalita přesahuje většinu filmových měřítek. Aby také ne, vždyť herecký ansámbl tvoří nejen Kidmanová, ale také další hvězdná hollywoodská jména: Reese Witherspoonová, Shailene Woodleyová, Alexander Skarsgård, Laura Dernová a od druhé řady také Meryl Streepová.

A o čem Sedmilhářky jsou? Úplně jednoduše černohumorným krimi dramatem, které začíná podezřelou vraždou a postupným rozplétáním velkého tajemství. Kritici kromě hereckých výkonů chválí také například reálné vyobrazení domácího násilí.