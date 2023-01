Nominacím Českého lva vládnou Arvéd a Il Boemo, diváky nejvíce oslovily Devadesátky

Letošní jubilejní 30. ročník cen Český lev ode dneška zná své nominanty. Vítězové všech kategorií z nich budou vybrání 4. března v přímém přenosu České televize. Dvě z cen, které jsou v rámci Českého lva udělovány nestatutárně, již své vítěze znají - fanoušky nejvíce oslovil seriál Devadesátky a Cenu za nejlepší filmový plakát si odnesl film Arvéd, který má vedle filmu Il Boemo zároveň nejvíce šancí na Českého lva i v dalších kategoriích.

Loňský rok byl rekordní v počtu snímků, které vstoupily do filmové distribuce. Je to i díky zpoždění, které premiéry některých filmů nabraly kvůli období covidu, kdy byla kina uzavřena. Do letošního 30. ročníku nejvyššího českého filmového ocenění Český lev z nich bylo nominováno celkem 32 titulů v 19 kategoriích. Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která ceny uděluje, dnes jména nominovaných snímků a tvůrců oznámila na tiskové konferenci v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP). Dvě ceny tam zároveň již udělila, a to Cenu za nejlepší filmový plakát a Cenu filmových fanoušků. Nejvíce nominací mají filmy Arvéd a Il Boemo, následují snímky Banger. a Světolonoc. Vítězové budou vyhlášeni 4. března.

Během dnešní tiskové konference byla vyhlášena i Cena filmových fanoušků, kterou ČFTA pořádá spolu s portálem ČSFD.cz. Divácky nejúspěšnějším audiovizuálním počinem loňského roku byl krimi seriál České televize Devadesátky. Jeho scenárista Josef Mareš, někdejší šéf pražské mordparty, poděkoval při převzetí ceny celému štábu i slovy: "Když jsme seriál tvořili, přáli jsme si, aby se to líbilo hlavně divákům. To se nám povedlo, sledovanost byla skvělá a hodnocení na ČSFD také. Seriál o případech pražské mordparty z 90. let má na ČSFD aktuálně 87 %. Devadesátky režiséra Petera Bebjaka mají šanci na výhru i v kategorii Nejlepší televizní seriál, kde se utkají s minisérií Pět let (Daminán Vondrášek) a seriálem Stíny v mlze (Radim Špaček).

Cenu za nejlepší filmový plakát si odneslo mysteriózní drama režiséra Vojtěcha Maška Arvéd. Snímek je nominován i ve dvanácti dalších kategoriích, což z něj vedle příběhu o skladateli Myslivečkovi s názvem Il Boemo dělá favorita letošních Českých lvů. Cenu za hlavní mužský herecký výkon v Arvédovi má poprvé možnost odnést si herec Michal Kern, soupeřit bude s Adamem Mišíkem za jeho roli ve filmu Banger., který má stejně jako Arvéd možnost odnést si i cenu za nejlepší celovečerní hraný film. Konkurentem mu bude i snímek Il Boemo v režii Petra Václava, v němž v hlavní roli exceloval Vojtěch Dyk. Se třemi zmíněnými filmy budou v kategorii celovečerních filmů soupeřit ještě snímky Oběť režiséra Michala Blaška a Světlonoc Terezy Nvotové. Po čtyřech nominacích v dalších kategoriích mají také snímky Grand Prix, Oběť, Jan Žižka a Podezření.

Cenu za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli mají šanci odnést si Pavla Tomicová (A pak přišla láska...), Barbara Ronchi (Il Boemo), Vita Smachelyuk (Oběť), Klára Melíšková (Podezření) a Natália Germáni (Světlonoc). Mezi nejlepší dokumenty se dvakrát probojoval Tomáš Bojar (se snímky Good Old Czechs a Zkouška umění - spolu s Adélou Komrzý), v kategorii se utká s filmy Bratrství (režie Francesco Montagner), KaprKód (režie Lucie Králová) a Toyen, baronka surrealismu (režie Andrea Sedláčková).

Vedle hlavních kategorií se budou ceny udělovat i za nejlepší vedlejší herecké výkony, nejlepší scénář, kameru, střih, zvuk, hudbu, scénografii, kostýmy, masky, animovaný film, televizní film, krátký film a studentský film. Scénář ke slavnostnímu večeru Českého lva, který proběhne 4. března v Rudolfinu a bude ve 20.10 živě přenášen na ČT1, připravují Petr Kolečko a Jiří Havelka, který bude podruhé také moderátorem akce.

Dvacátým rokem spolupracuje s cenami Český lev značka Magnesia (společnosti Mattoni 1873), která podporuje kategorii začínajících mladých tvůrců, Cenu za nejlepší studentský film. Vítězové této ceny za minulé dva roky získali zároveň také cenu v kategorii za nejlepší krátký film. Letos je ve studentské kategorii nominováno pět filmů. Hlavním partnerem Českého lva je firma Innogy, která má zároveň vlastní nadaci, jež oceňuje zdařilé scénáře. Letos kromě Českého lva stejně jako loni podpoří výrobu čtyř filmů a také bude sponzorovat Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.