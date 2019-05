Nový Indiana Jones? Harrison Ford má o svém nástupci jasno

Harrison Ford proslul během své kariéry zejména díky dvěma rolím. Ve Star Wars si zahrál charismatického pašeráka Hana Sola a se Stevenem Spielbergem natočil dobrodružnou sérii Indiana Jones. V posledních letech se spekuluje o možném nástupci Forda v této roli, sám herec ale znovu zopakoval, že Indianou bude provždy jedině on.

Studio Disney nedávno oznámilo dlouhodobý pán svých kinopremiér. V seznamu se objevil také Indiana Jones 5, kterého by se diváci měli dočkat zhruba za dva roky, konkrétně 9. července 2021. Režie se má stejně jako u čtyřech předchozích dílů ujmout Steven Spielberg. S natáčením by měl začít, jakmile dokončí muzikálovou klasiku West Side Story.

Do hlavní role se vrátí i popáté Ford, kterému je 76 let. V době premiéry mu bude ještě o dva roky více. S velkou pravděpodobností tak půjde o jeho poslední film, v němž si ikonického archeologa-dobrodruha zahraje.

V médiích se nicméně neustále spekuluje o tom, že Disney má do budoucna v plánu celou sérii restartovat s novým, mladším hercem. To však v myšlenkách Forda vůbec nepřipadá v úvahu. "Nikdo jiný nebude Indianou Jonesem. Copak to nechápete? Já jsem Indiana Jones. Až tady nebudu, tak tady nebude ani on. Je to jednoduché," odpověděl v The Today Show s úsměvem na otázku, kdo by ho měl v roli nahradit

Spletl si kandidáta

Poté ještě doplnil, že mu to je líto, ale Chris Pine má prostě smůlu. Ford si nicméně herce ze Star Treku či Wonder Woman spletl s jiným Chrisem - Chrisem Prattem (Jurský svět, Strážci Galaxie). Právě ten je totiž nejčastěji spojován v souvislosti s novým Indianou.

Ačkoliv se to Fordovi nemusí líbit, tak realita je stejně taková, že Disney si může s právy na Indiana Jonese dělat, co chce. Herec nemá žádnou pravomoc do toho nijak zasahovat.