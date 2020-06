Oceněné filmy z karlovarského festivalu mohou diváci zhlédnout on-line

Až do 12. července mohou diváci zhlédnout o-nline nejlepší hrané i dokumentární filmy, které byly oceněné na předchozích ročnících filmového festivalu v Karlových Varech. Speciální program Best of Vary uvádí platforma DAFilms.cz do 12. července. Sdělil to její mluvčí Martin Černý. V den plánovaného zahájení festivalu, který pořadatelé odložili kvůli koronaviru, odstartuje také přehlídka Tady Vary, která v kinech po celé zemi přinese některé filmy vybrané dramaturgy pro letošní ročník.

Program Best of Vary uvádí snímek Nesmrtelní, který v roce 2019 získal cenu za nejlepší dokumentární film. Estonský film odhaluje nenápadné detaily, s jakými režim a politická moc v Rusku působí na obyvatele jednoho industriálního maloměsta. Stejnou zemi, ovšem tentokrát pohledem z nejvyšších pater politiky, zobrazuje i snímek Svědkové Putinovi, který si odnesl ocenění za nejlepší dokument v roce 2018.

Křišťálovým glóbem v roce 2018 byl oceněn hraný film od rumunského režiséra Radua Judeho. V černé komedii Je mi jedno, že se do dějin zapíšeme jako barbaři režisér odhaluje bolavá místa novodobé historie Evropy.

Křišťálový glóbus za nejlepší film si v roce 2017 odnesl i český film Křižáček režiséra Václava Kadrnky. Karel Roden se v roli rytíře jednoho dne vydá na výpravu do Svaté země, při níž hledá svého ztraceného syna i sebe sama.

Z českých snímků nebude chybět ani diváckou cenou ověnčený film Jiří Suchý - Lehce s životem se prát. Slovenskou tvorbu zastupuje úspěšný film Budiž světlo, jehož hlavní herec Milan Ondrík obdržel v minulém roce cenu za nejlepší herecký výkon.

V 96 kinech po celé republice se v původně plánovaném termínu karlovarského festivalu od 3. do 11. července uskuteční přehlídka Tady Vary. Ze snímků plánovaných pro festival jich 16 bude v českých kinech. Poprvé v Evropě budou uvedeny tři tituly z letošního festivalu Sundance: drama Luxor z produkce Egypta a Velké Británie, mexický thriller Bez zvláštních znamení a chilský mix špionážní komedie a observačního dokumentu Tajný agent. Každý z filmů bude mít pouze jedno představení ve všech zúčastněných kinech ve stejný okamžik. Vybraná místa navštíví zástupci festivalového týmu.

Trailer k filmu Jiří Suchý - Lehce s životem se prát