Oscarový Avatar se vrátí na filmová plátna

Výpravný sci-fi snímek Avatar amerického režiséra Jamese Camerona měl světovou premiéru v Londýně před deseti lety, 10. prosince 2009. Filmař příběh Avataru napsal již v roce 1995, deset let ale čekal, až bude k dispozici technologie, která mu umožní film natočit. Cameron nyní chystá další čtyři pokračování, první z filmů by měl do kin přijít v roce 2021.

Avatar, který získal Oscara i Zlatý glóbus, je nyní druhým nejvýdělečnějším snímkem historie. Jeho celosvětové tržby dosáhly 2,79 miliardy dolarů (téměř 64,5 miliardy korun podle tehdejšího kurzu). Letos v červenci jej v žebříčku předstihl další americký film Avengers: Endgame, který završuje ságu z epického světa marvelovských superhrdinů. Ten dosud vydělal 2,80 miliardy dolarů.

Avatar se odehrává v roce 2154 na planetě Pandora. Vypráví o boji mezi lidmi a modrými humanoidními obyvateli planety. Lidé se snaží planetu dobýt, protože na Zemi již vyčerpali zásoby energie a na Pandoře je její mocný zdroj, kterým je místní hornina. Atmosféra na Pandoře je pro lidi nedýchatelná, proto geneticky vytvořili dvojníky domorodců (avatary), které mohou ovládat.