Oscary budou bez moderátora. Večerem mají provázet Avengers

Letošní pořádání Oscarů provází řada problémů. Akademie filmového umění doposud nedokázala najít moderátora, který by celým slavnostním večerem provázel. Námluvy s Kevinem Hartem nevyšly kvůli hercovým homofobním komentářům, které se datují řadu let zpátky. A tak se televizní stanice ABC, spadající pod studio Disney, rozhodla ke kroku, který by mohl uvadající sledovanost pozvednout. Na pódium totiž chce pozvat co nejvíce herců z komiksové série Avengers. Zprávu přinesl server The Hollywood Reporter (THR).

Sledovanost udílení zlatých sošek je rok od roku horší, i proto se Oscary rozhodly před pár měsíci vyhlásit novou kategorii, kde by byly oceněny rovněž "populární filmy". Rozhodnutí se ale nesešlo se souhlasem veřejnosti, zejména proto, že nebylo konkrétně objasněno, co se "populárním filmem" myslí, a tak akademie svou novinku vzala zpátky.

Dlouho se také spekulovalo o tom, kdo se ujme moderování letošního 91. ročníku, který se uskuteční 25. února. Původní volba Kevin Hart nakonec odstoupil kvůli svým kontroverzním tweetům. Postupně se tak začaly množit zprávy, že letošní rok nebude moderovat nikdo a na pódiu se zkrátka bude během udílení střídat řada osobností.

S nejnovější informací nyní přišel server THR. Jeho zdroje tvrdí, že se producenti rozhodli pro divácky atraktivní variantu, a sice že se v průběhu večera na jevišti objeví "co nejvíce Avengerů", tedy hereckých zástupců současně nejpopulárnější komiksové party na filmových plátnech.

Jak to celé bude probíhat a jaká konkrétní jména se zúčastní, zatím není jasné. Producenti stále ještě celou koncepci večera řeší. Aktuálně se jeví nejpravděpodobněji varianta, že se herci budou průběžně střídat při udělování různých kategorií, přičemž by se mohla jejich délka působení na pódiu prodloužit v závislosti na přichystaných vtipných konverzacích.

Co se týče studia Marvel, jemuž Avengers patří, tak ten by na tom mohl rovněž vydělat. Udílení Oscarů se totiž bude vysílat dva měsíce před premiérou očekávaných Avengers: Endgame. Herci by se tak přímo podíleli na reklamní kampani na film, který bude stejně jako jeho předchůdce Infinity War v kinech útočit na dvě miliardy dolarů.