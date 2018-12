Komik Hart se vzdal moderování Oscarů kvůli tweetům o gayích

Americký komik Kevin Hart se vzdal role moderátora oscarového večera pouhé dva dny poté, co veřejnosti s nadšením oznámil, že mu byla role průvodce předáváním cen americké filmové akademie svěřena. Důvodem k neobvyklému rozhodnutí jsou podle něho "necitlivá slova", která před téměř deseti lety na twitteru použil na adresu lidí s menšinovou sexuální orientací.

"Rozhodl jsem se vzdát moderování letošních Oscarů..., a to proto, že nechci odvádět pozornost od večera, který bude oslavou pro tolik úžasných talentovaných umělců," napsal ve čtvrtek večer Hart na twitteru. "Upřímně se omlouvám LGBT komunitě za necitlivá slova z minulosti," napsal s odkazem na téměř deset let stará vyjádření, která od úterý začala kolovat po sociálních sítích.



Hart mimo jiné v jednom zjevně žertem míněném tweetu napsal, že nedovolí svému malému synkovi hrát si s panenkami, neboť to dělají gayové.



Herec známý z filmů lehčích žánrů, například komedie Poldův švagr, se měl 24. února stát následníkem moderátora zábavné talkshow Jimmyho Kimmela, který Oscary uváděl v předchozích dvou letech. Show se v posledních letech potýká s propadem sledovanosti a poslední ročník zhlédlo vůbec nejméně lidí v historii. Proto sahají organizátoři ke změnám, k nimž patří i zkrácení večera o 30 minut. Původně trval tři a půl hodiny. Další změnou měl být Hart, který by se podle amerických médií stal jedním z mála černošských herců, již dosud Oscary uváděli, a přispět tak k větší rasové vyváženosti cen, k níž byli akademici v posledních letech vyzýváni.



Devětatřicetiletý komik v úterý uvedl, že role oscarového moderátora, kterou některá média označují kvůli zmíněnému poklesu sledovanosti za nejméně poptávanou práci v Hollywoodu, je splněním jeho dlouholetého cíle. Akademie zatím na jeho rozhodnutí odstoupit nezareagovala.