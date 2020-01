Passerova tvorba je zásadní pro českou i americkou kinematografii

Bytostný ironik a skeptik, který se dokázal vyladit do hollywoodských poměrů, aniž se ztratil sám sobě, byl podle ředitele Národního filmového archivu Michala Breganta scenárista a režisér Ivan Passer. Přestože je Passerova režisérská filmografie docela skromná, v Hollywoodu se podle Breganta těšil velké úctě. Děkan FAMU Zdeněk Holý uvedl, že s Passerem odchází jeden z posledních představitelů české nové vlny, jehož pozdější americká tvorba byla zásadní. Ivan Passer se narodil v roce 1933 v Praze. Podle serveru Variety zemřel 9. ledna ve městě Reno v Nevadě.

Představitel československé nové vlny spolupracoval například s Milošem Formanem. Podílel se na scénářích k jeho filmům Lásky jedné plavovlásky (1965) či Hoří, má panenko (1967).

Passer do Spojených států odešel v roce 1969. Jako režisér natočil v tuzemsku jen jeden celovečerní film - Intimní osvětlení z roku 1965.

Ve Spojených státech natočil například v roce 1971 snímek Zrozen k vítězství, ve kterém si zahrál George Segal, či o deset let později Cutterovu cestu s Jeffem Bridgesem a Johnem Heardem. V roce 1992 natočil životopisný snímek Stalin, ve kterém sovětského diktátora ztvárnil Robert Duvall.

V roce 2007 Passer dostal Českého lva za dlouholetý umělecký přínos českému filmu. Ve Spojených státech také vyučoval na filmové škole.

Okem historiků

"Byl schopen tvořit velká i drobnější díla. V jeho tvorbě je cítit obrovská svoboda v tom, co je jimi schopen říci. Zatímco Miloš Forman kromě Taking Off točil v Americe velkorozpočtové filmy, Passer tam má i menší díla. Měl jsem to štěstí čtyři jeho americké filmy vidět a je v nich veliká variabilita toho, co byl schopen natočit, velká svoboda v nakládání s různými žánry," řekl Holý.

Vyzdvihl jeho film Cutterova cesta z roku 1981, který reagoval na velké téma americké kinematografie 70. a 80. let, jež zpracovávalo fenomén navrátivších se z vietnamské války. Snímek Passerovi otevřel dveře k dalším projektům.

Podle Breganta může Cutterova cesta spolu s pozdějším filmem Stalin za Passerovo dobré jméno v Hollywoodu - ale také jeho schopnost vyhmátnout silné stránky scénáře, najít klíč k příběhu, aby se stal filmem.

"Před pár dny mi můj přítel (bývalý děkan FAMU) Pavel Jech přivezl z Kalifornie výtisk Los Angeles Times s Ivanem Passerem na titulní straně. Ten velký článek jsme všichni četli už v prosinci, ale výtisk novin je takový starosvětský - asi jako byl Ivan Passer," řekl Bregant.

Poprvé se s Passerem viděl před 17 lety, když u sebe doma uspořádal večírek pro Miroslava Ondříčka, který dostal ocenění od Americké asociace kameramanů. Pak ještě několikrát, většinou v Los Angeles, někdy v Praze. "Ivan rád vyprávěl historky, které od něj mnozí třeba už několikrát slyšeli, ale byla radost pozorovat, jak ho baví bavit lidi kolem sebe - a taky jak znovu a znovu testuje dramaturgickou stavbu takové historky, ze které by mohl být kousek filmu," vzpomíná filmový historik.

Passerův debut Fádní odpoledne a snímek Intimní osvětlení patří podle něho mezi poklady československé kinematografie stejně jako filmy, na kterých spolupracoval s Milošem Formanem.