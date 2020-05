Poslechnout režiséra, nebo sílu peněz? U Warner Bros. řeší dilema

Vyhovět přání uznávaného režiséra, který má v Hollywoodu velkou moc, nebo vsadit na jistotu a počkat s vydáním nového filmu ještě pár měsíců? Takovou otázku si teď pokládá studio Warner Bros. a brzy ji bude muset definitivně rozklíčovat.

Nový snímek Tenet od Christophera Nolana má do kin zamířit v polovině července. Sám režisér podle zákulisních informací na studio mohutně tlačí, aby premiéru neodkládalo. Chce totiž, aby jeho film byl prvním hitem po návratu do kin po celém světě.

To ovšem není tak jednoduché. Ne ve všech koutech světa totiž pandemie koronaviru ustupuje tak jako třeba u nás a je pravděpodobné, že ani 17. července nebudou kina na klíčových místech pro finanční výdělek otevřena.

Hollywoodský server Deadline se odvolává na zdroje uvnitř studia Warner Bros., které tvrdí, že aby Tenet skutečně vydělal očekávané peníze, muselo by otevřít 80 procent všech kin na světě. Naprosto klíčová jsou pak kina v amerických městech Los Angeles, New York a San Francisco. Podle mnohých to je také Atlanta, kde je velké zastoupení černošského obyvatelstva a hlavní postavou filmu je právě černoch, konkrétně herec John David Washington, syn známého Denzela Washingtona.

Situace se neustále mění

Pokud se v následujících třech týdnech neobjeví žádný náznak toho, že by film skutečně šel distribuovat zhruba do 80 procent všech kin, bude premiéra záhadného thrilleru, o jehož příběhu víme pramálo, odložena. Produkce vyšla na 200 milionů dolarů, a tak studio potřebuje tučné tržby, aby na filmu vydělalo. Deadline píše, že snímek se musí promítat alespoň na 3,5 tisíce plátnech (nikoli kinech) jen v USA. Celosvětově je pak příznivé číslo odhadováno na 30 tisíc. "Nic z toho se ale teď nedozvíme. Budeme to vědět až s blížícím se datem vydání," cituje server svůj zdroj. Proto nad Tenetem tak dlouho visí Damoklův meč. Jestli nakonec skutečně sekne, se zkrátka těžko odhaduje. Situace se v podstatě mění každým dnem.

Kromě finančního faktoru jsou tu ale ještě další dva aspekty řešení celého problému: jednak se nabízí lákavá možnost toho být prvním, kdo skutečně zase nastartuje filmový průmysl a zaplní sedačky v kinosálech. A přesně o tohle Nolanovi podle všeho jde. Další věc, kterou však musí Warner Bros. brát v potaz, je, kam případně Tenet posune. Studio už má totiž svá data do konce roku zaplněná jinými blockbustery. Je tak dost možné, že pokud k odložení nové nolanovky skutečně nakonec dojde, přesune se premiéra rovnou až na rok 2021.

Další megapremiéry do konce roku

A jak konkrétně vypadá program premiér od Warner Bros. v následujících měsících? V polovině srpna má vyjít další velký hit, a sice komiksovka Wonder Woman 1984. V nepříliš lichotivé datum 11. září je pak v plánu třetí díl respektovaného hororu V zajetí démonů. Přesně o měsíc později má zase vyjít fantasy novinka od Roberta Zemeckise (Forrest Gump) - Čarodějnice. Listopad pak bude patřit souboji dvou ikonických monster: Godzilla vs. Kong. V prosinci by se měli dočkat fanoušci Duny. Sci-fi, které inspirovalo Star Wars a další podobné franšízy, si vzal na starost rovněž renomovaný režisér typu Nolana - Dennis Villeneuve. A prostor bude i pro dětské publikum. V posledním týdnu v roce by mělo studio poslat do kin film s oblíbenými postavičkami Tomem a Jerrym.

Současnou koronavirovou situaci ale sledují také další studia. Kupříkladu Disney má naplánovanou premiéru své pohádky Mulan jen o týden později, než připadá na Tenet. Ani u Mickeyho Mouse ale zatím tohle datum neškrtli. Své vlajkové lodě už jinak studia v průběhu pandemie odložila. Pokud ne rovnou na příští rok, tak nejdříve na podzim toho letošního. Týká se to například hororu Tiché místo 2 (3. září), nového detektivního případu Hercula Poirota Smrt na Nilu (8. října), marvelovky Black Widow (6. listopadu), nové bondovky Není čas zemřít (11. listopadu) nebo pixarovky Duše (20. listopadu).