Předčasné tipy na Oscary 2019: Kdo by mohl dostat nominaci?

Tvář vody, Tři billboardy kousek ze Ebbingem, Nejtemnější hodina či Dunkerk. Tyto filmy opanovaly letošní jubilejní 90. ročník Oscarů. Kdo bude o zlaté sošky bojovat příští rok? Na nějaké konkrétní prognózy je samozřejmě ještě moc brzo, přesto nabízíme devět snímků, které jsou už na první pohled horkými kandidáty na nominaci.

First Man

Damien Chazelle je jedním z největších talentů v Hollywoodu. V pouhých 33 letech už dostal tři nominace na Oscara, jednu proměnil ve vítězství, a to minulý rok za režii La La Land. Muzikálu, jenž dostal rekordních 14 nominací a zaslouženě patřil k tomu nejlepšímu, co filmový rok 2016 nabídl.

Jeho nadcházející dílo First Man bude pojednávat o příběhu Neila Armstronga a výpravě na Měsíc. Prvního člověka, co vstoupil na Měsíc, si zahraje Ryan Gosling, který už pod taktovkou Chazellea ztvárnil hlavní postavu právě ve veleúspěšném La La Landu.

A Star is Born

Režijní debut herce Bradleyho Coopera je možná trochu odvážné zařadit mezi hlavní kandidáty na nominaci. Nicméně příběh, který bude zfilmován už počtvrté, je dokonalým podhoubím pro výkvět excelentních hereckých výkonů, a to členům Akademie vždy imponuje.

Hudební drama, kde bude sám Cooper hrát hlavní roli po boku Lady Gaga, určitě minimálně přitáhne velkou diváckou pozornost už jen díky slavné popové zpěvačce.

Widows (Vdovy)

Režisér Steve McQueen natočil v roce 2013 nejlepší film - 12 let v řetězech. Nyní se po pěti letech znovu vrací na scénu. Tentokrát natočil s hereckými esy, jako jsou Viola Davisová, Michelle Rodriguezová, Colin Farrell nebo Liam Neeson, filmovou adaptaci britského kriminálního seriálu z 80. let.

Story se točí kolem čtyř vdov, které chtějí dokončit neúspěšnou ozbrojenou loupež jejich manželů, kteří byli během akce zabiti.

Mary Queen of Scots

Je jí 23 let, přesto už byla třikrát nominována na Oscara a další nominace je podle všeho na obzoru. Řeč je o Saoirse Ronanové, která ztvární Marii Stuartovnu, královnu Skotska, jež byla v době zlatého věku Anglie velmi nebezpečnou pro britskou panovnici Alžbětu I.

Tu si zahraje Margot Robbie, která byla rovněž jako Ronanová už letos nominována na Oscara. Zasloužila se o to svým výkonem ve filmu Já, Tonya.

Bohemian Rhapsody

Životopisný muzikál o Freddiem Mercurym je jednoznačně horkým adeptem na ceny. Život slavnému zpěvákovi kapely Queen vdechne vítěz nejprestižnější seriálové ceny Emmy Rami Malek. Film se během produkce ale potýkal s problémy. Původně ho režíroval Bryan Singer, ten byl ale nakonec vyhozen a nahrazen Dexterem Fletcherem.

Naposledy podobné životopisné drama o slavném zpěvákovi natočil v roce 2005 James Mangold. Ten ve Walk The Line převlékl do černého Joaquina Phoenixe jako Johnnyho Cashe. Film získal pět nominací, v sošku proměnil jednu, a to v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli (Reese Witherspoonová).

Boy Erased

Joel Edgerton před třemi lety upoutal svým režisérským debutem Dárek. Nyní se pokusí diváky i kritiky přesvědčit znovu. Tentokrát však nepůjde o psychologický thriller, nýbrž o životopisné drama, které sleduje příběh syna kazatele, který se neochotně zúčastní církevního programu na podporu gayů.

Tématika LGBT je pro akademiky obvykle hodně zajímavá, a tak se nějaká ta nominace dá čekat, obzvlášť vezmeme-li v potaz, že si ve filmu po boku samotného Edgertona zahrají hvězdná jména jako Nicole Kidmanová nebo Russell Crowe.

Mary Poppins se vrací

Letošní Vánoce jsou sice ještě hodně daleko, ale už víme, že v kinech nám je ozdobí Emily Bluntová jako kouzelná chůva Mary Poppins. Návrat klasické fantasy pohádky naplánovalo studio Disney po dlouhých 54 letech.

Více si o chystaném rodinném muzikálu můžete přečíst zde: Mary Poppins: Disney vypustil trailer na pokračování své klasiky.

Avengers: Infinity War

Komiksovým filmům sice pšenka na Oscarech nekvete, obrovská bitva, kterou v květnu svedou Avengers, ale určitě přitáhne velkou pozornost. Velkofilm z produkce Marvelu bude o ceny bojovat minimálně na poli technických kategorií.

Bude se jednat o bezpodmínečný precedens v rámci komiksových filmů. Na plátně se totiž objeví desítky superhrdinů, kteří se za poslední dekádu v marvelovkách objevili. Společně spojí síly, aby zastavili superpadoucha Thanose, který chce zničit nejen Zemi, ale rovnou celý svět.

Black Panther

Jestliže někdo dává Avengers na Oscarech nějaké šance, tak u Black Panthera to musí platit dvojnásob. Nejnovější marvelovka je poctou africkému národu a černošskému etniku. V kinech vydělává stovky milionů, jako by se nechumelilo, a kritici mají pro snímek jen slova chvály. Jedná se o revoluční komiksový film podobně jako před pár lety Deadpool nebo loňský Logan, jenž byl za svůj scénář odměněn nominací na Oscara.