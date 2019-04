Řbitov zviřátek je novou adaptací slavného hororu Stephena Kinga

Horor Řbitov zviřátek, který je novou adaptací slavného příběhu Stephena Kinga, bude mít v tuzemských kinech premiéru 11. dubna. Filmaři se ke knize, kterou autor považuje za svůj nejděsivější román, vrátili již potřetí. Roku 1989 vznikla adaptace Hřbitov domácích zvířátek (Pet Sematary) v režii Mary Lambertové, ke které scénář napsal sám King. Film se dočkal v roce 1992 volného pokračování - Hřbitov domácích zvířátek 2.

Novou adaptaci přeloženou vzhledem ke gramatické chybě jako Řbitov zviřátek režírovali Kevin Kölsch a Dennis Widmyer. V příběhu se doktor Louis Creed v podání australského herce Jasona Clarka s manželkou (Amy Seimetzová) a dvěma dětmi přestěhoval z velkoměsta na venkov do domu na kraji lesa, v němž se ukrývá hřbitov domácích mazlíčků. Zatímco lékař Louis se ke smrti staví pragmaticky, jeho žena Rachel má po hrůzostrašných zážitcích z dětství s tématem smrti problémy a hlavně chce před úvahami o smrtelnosti chránit své děti. Když soused Jud (John Lithgow) najde ležet u cesty mrtvého kocoura jejich dcery Ellie (Jeté Laurencová), rodiče nevědí, co dceři říct. Vyhýbání se tématu smrti pro ně však bude mít tragické následky.

"Tradičním hororům se spíš vyhýbám, mám rád ty psychologické, což je přesně případ této adaptace," uvedl producent filmu Lorenzo DiBonaventura. "Je to příběh, který se jen snaží odpovědět na otázku: Jak daleko byste zašli, abyste ochránili své dítě? I proto ho King tři roky schovával v šuplíku, než ho vydal. Tak moc se ho bál," dodal.

Podle tvůrců bylo hlavní výzvou natočit film dostatečně věrný původnímu textu Kingova román z roku 1983, aby uspokojil nostalgického fanouška, ale zároveň natolik nový, aby byl sám za sebe originálním thrillerem. Režisér Widmyer si pamatuje, jak knihu četl jako teenager a jak z ní byl vyděšený. "Je o ochotě člověka dělat nemyslitelné věci, aby zachránil svou rodinu. Je to poměrně nebezpečná kniha a rozhodně ve mně na dlouhou dobu zůstala," sdělil.

Snímek je podle spolurežiséra Kölsche spíš novou režisérskou interpretací Kingovy novely než předělávkou předchozího filmu. "Můžeme to vidět jako zcela novou adaptaci. My jsme chtěli vyprávět naši verzi, která zahrnuje věci, které byly v knize, ale nebyly ve filmu. Pro skalní fanoušky tam budou nějaká překvapení, něco, co lidé nebudou očekávat, ale zůstali jsme věrni podstatě knihy," podotkl.

Řbitov zviřátek (Pet Sematary) je hororový román Stephena Kinga z roku 1983. V České republice vyšel poprvé v roce 1994. Kniha obsadila 7. místo v kategorii Best Fantasy Novel literární ceny Locus za rok 1983. V současné době vychází její čtvrté české vydání a objevuje se i jako šestnáctihodinová audiokniha načtená Vasilem Fridrichem, Klárou Suchou a Janem Vlasákem.