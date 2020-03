Reese Witherspoonová slaví narozeniny. V čem nejvíce zazářila?

Malá, energická a charakteristicky vtipná blondýnka z jihu USA, jejíž herecký talent brzy smazal nehezkou přirozenou nálepku "nepříliš inteligentní blondýny". Reese Witherspoonová, která dnes slaví 44 let, začala s herectvím už v dětství. Ve kterých filmech podala životní výkon?

Městečko Pleasantville (1998)

Jaké by to bylo, kdybyste se rázem octli v černobílém světě vašeho oblíbeného sitkomu z padesátých let? Příjemná a podle našeho soudu málo doceněná retro komedie o přátelství a lásce nabízí originální námět a předává pár cenných poselství.

Witherspoonová zde hraje sestru Tobeyho Maguirea, která zavedené konzervativní pořádky v jeho oblíbeném televizním světě začne radikálně měnit. Její nespoutaná osobnost inspiruje spoustu postav, které se začnou postupně (doslova) vybarvovat.

Velmi nebezpečné známosti (1999)

Krátce po svém vypuštění do světa sklidil film mezi kritiky, nikoliv mladým publikem, spíše rozpačité reakce, dnes o dvě dekády později už se jedná o klasiku v teen žánru. Ono vidět Sarah Michelle Gellarovou a.k.a. Buffy v roli zákeřné, zlomyslné svůdnice Kathryn je pro mnoho jejich fanoušků splněný sen.

Dnešní oslavenkyně zde naopak vystupuje jako ta čistá, naivní dívka, jež bohatým playboyům nepadá k nohám. Naopak ale svou rozumovou vyspělostí a laskavostí jednoho takového uhrane. Jak moc se dokáže do té doby rozmazlený zbohatlík Sebastian (Ryan Phillippe) změnit, aby si srdce andělské Anette (Witherspoonová) získal?

Walk the Line (2005)

Život Johnnyho Cashe byl jednou velkou jízdou. Sláva, drogy, alkohol, neopětovaná láska v rodině a především (v jeho očích) jedna nadpozemská bytost, do které se zamiloval už v dětství. Režisér James Mangold (Logan, Le Mans '66) natočil neuvěřitelně dojemný životopisný příběh country legendy, který se bezesporu řadí k tomu nejlepšímu v rámci hudebního žánru.

Joaquin Phoenix sice letos dostal Oscara za roli Jokera, ve skutečnosti už ho měl dostat ale o 15 let dříve právě za ztvárnění Johnnyho Cashe. Ze zlaté sošky se nakonec radovala alespoň (a naprosto oprávněně) Witherspoonová, která si zahrála jeho životní lásku a pozdější manželku June.

Divočina (2014)

Druhou, avšak neúspěšnou oscarovou nominaci přinesl Witherspoonové výkon v dalším životopisném dramatu. Divočina vypráví příběh jisté Cheryl, která si přestala vážit života, přišla o mámu, rozvedla se s manželem... zkrátka všechny jistoty v životě se jí zhroutily.

A tak se vydá na světově známou a v rámci Ameriky nejnáročnější turistickou stezku Pacifik Crest Trail. Následující měsíce si prožije peklo v boji s mocnou přírodou, avšak zároveň jí to pomůže získat novou perspektivu a novou chuť do života.

Sedmilhářky (2017 - 2019)

Nejen Witherspoonová, ale i Nicole Kidmanová, Laura Dernová, Shailene Woodleyová či Meryl Streepová. Málokterý seriál se může pyšnit tak silným hereckým ansámblem. Witherspoonovou zaujala kniha Liane Moriartyové natolik, že se kromě obsazení hlavní role rozhodla stát i producentkou seriálu, který produkuje kabelová stanice HBO.

Seriál vypráví komickým stylem dramatický příběh žen, které se zapletly do podezřelé vraždy. Právě u ní, aniž by byl vrah odhalen, to vše začíná, pak se ale vrátíme nazpátek a postupně poznáváme život hlavních postav. Za svou první sezonu posbíral seriál hned čtyři Zlaté glóby, a sice za nejlepší minisérii a za nejlepší herecké výkony: Kidmanová, Dernová, Alexander Skarsgård.