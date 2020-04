Roli Captaina Ameriky málem nevzal. Přesvědčila ho matka.

Díky roli Captaina Ameriky ho zná celý svět. Stal se jedním z nejpopulárnějších herců současnosti, přesto mnoho nechybělo a místo Chrise Evanse mohl ve filmech od Marvelu házet štítem po padouších někdo jiný. Naštěstí pro fanoušky ho jeho matka přesvědčila.

Evans se rozloučil s postavou Captaina Ameriky v loňském miliardovém hitu Avengers: Endgame. Steve Rogers dostal na rozdíl od Iron Mana (Robert Downey Jr.) nebo Black Widow (Scarlett Johanssonová), kteří se rozloučili smrtí, šťastný konec: vrátil se v čase a prožil šťastný život se svou životní láskou Peggy Carterovou.

Sám herec byl ohledně svého odchodu z komiksového světa velice emotivní. Postavu si v průběhu celé dekády nesmírně zamiloval, stejně jako třeba Downey Jr. ale cítil, že je čas na konec. Na začátku měl však mnohem rozporuplnější pocity. Když v roce 2010 konečně nabídku Marvelu přijal, předcházely tomu měsíce dlouhého váhání. Uvědomoval si, že je v sázce hodně.

"Jeho největším strachem byla ztráta anonymity," prozradila v rozhovoru pro magazín Esquire jeho matka Lisa Evansová. "Řekl: 'Jsem už ve fázi kariéry, kdy mohu dělat práci, kterou mám rád. Mohu venčit svého psa. Nikdo mě neotravuje. Nikdo se mnou nechce mluvit. Mohu jít, kamkoliv se mi zachce, a myšlenka toho, že to ztratím, mě straší...'" popsala tehdejší myšlenkový proud svého syna.

"Zavolal mi a požádal mě o radu. Řekla jsem mu: 'Chceš se živit jako herec do konce svého života? Pokud tu roli přijmeš, budeš mít k tomu příležitost. Nikdy se už nebudeš muset starat o placení nájmu. Pokud to vezmeš, tak si musíš uvědomit, že to neovlivní tvůj život negativně - povznese ho to,'" doplnila.

Jak se nakonec ukázalo, obsazení Evanse do role ikonického superhrdiny bylo ze strany Marvelu trefou do černého. Herec se objevil celkem v sedmi filmech - ve své trilogii a čtyřech dílech Avengers. Druhý díl jeho trilogie s podtitulem Návrat prvního Avengera je dokonce mnohými považován za nejlepší marvelovku.

Matku dohnal k slzám

Velkolepého rozloučení se pak jeho postavě dostalo v již zmíněném Endgame. Scéna z finálního souboje, kdy tvůrci vzdali hold komiksu a Captain America pozvedl mocné Thorovo kladivo Mjolnir, poslala spoustu fanoušků do extáze. Dokazuje to i video, které sdílel sám Kevin Feige - hlavní šéf filmové divize Marvelu. Jde o audiozáznam z premiéry filmu v jednom z amerických kin. Při oné scéně sál doslova vypukl hlasitým jásotem a skandováním.

A nice reminder of what we were all doing together almost exactly 1 year ago. A nice reminder of what we will all be doing together someday again. #AvengersEndgame https://t.co/l8Tm8Kj2DC