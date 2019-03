Rowlingová: Vztah Brumbála a Grindelwalda byl na sexuální úrovni

Dlouhou dobu se o tom spekulovalo. Od chvíle, kdy J. K. Rowlingová prohlásila, že mezi Albusem Brumbálem a Gellertem Grindelwaldem panoval milostný vztah, ptali se fanoušci, nakolik vážné to mezi oběma postavami bylo. Nyní autorka Harryho Pottera potvrdila, že šlo o velmi vášnivý vztah, který nepostrádal ani sexuální stránku. Rowlingová to řekla v bonusovém videu ke dvojce Fantastických zvířat, které vyšlo na DVD a Blu-ray. Informoval o tom server Radio Times.

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny byly oproti jedničce zklamáním. Film nezabodoval u kritiků a ani fanoušci neprojevili příliš nadšení, což se odrazilo i v celkových tržbách (653,7 milionu dolarů celosvětově, zatímco jednička vydělala 812,5 milionu). Jednou z věcí, jež nebyla hlouběji probádána, byl právě složitý vztah mezi Brumbálem (Jude Law) a Grindelwaldem (Johnny Depp).

Fantastická zvířata jsou však pentalogií, a tak se očekává, že v příštích dílech se fanoušci dočkají odpovědí na mnoho otázek. A právě na tu ohledně vztahu mezi dvěma velkými čaroději už autorka celého kouzelnického světa J. K. Rowlingová odpověděla.

"Jejich vztah byl neuvěřitelně intenzivní. Bylo to vášnivé, byl to milující vztah. Ale jak už se u každého vztahu stává, ať už homosexuálním, heterosexuálním nebo jakkoliv to označíme, jeden nikdy neví, co ten druhý opravdu cítí. Nemůžete to vědět, můžete tomu jen věřit," prozradila.

Následně potvrdila, že šlo o vztah se vším všudy. "Mě sexuální stránka tolik zajímá. I když věřím, že jejich vztah byl na sexuální úrovni, tak šlo spíše o projevy emocí a citů, které jeden k druhému choval, což je nakonec tou nejvíce fascinující věcí na všech lidských vztazích," dodala Rowlingová.

Fanoušci začínají být otráveni

Různá odhalení Rowlingové ohledně oblíbených postav z Harryho Pottera však začínají některé fanoušky iritovat. Vadí jim, že autorka tyhle detailní informace prozrazuje jen v rozhovorech či na svém twitteru a nezakomponuje je do svých knížek nebo filmů.

Na twitteru se tak několik fanoušků do autorky nepřímo pustilo tím, že si začali právě z těchto informací dělat legraci a vymýšlet další ironická odhalení. "J. K. Rowlingová: Brumbál a Grindelwald se ve skutečnosti seznámili prostřednictvím aplikace WizrD," napsal uživatel Zach Erhardt. "J. K. Rowlingová: Hedvika volila pro odchod Velké Británie z Evropské unie," přidal se jistý Joe Pasmore.

"Pokud J. K. Rowlingová jednoho dne vydá knížku s názvem Padesát odstínů Brumbála, tak nebudu překvapen," pustil se do slavné spisovatelky uživatel Adam. Mnoho dalších tweetů se pak přímo vztahovalo k samotné sexualitě Brumbála, přičemž několik z nich se dá označit jako nevhodné.

Je zjevné, že Rowlingová značnou část svých fanoušků v poslední době příliš nepotěšila. Scénář, který ke Grindelwaldovým zločinům psala, očividně nezaujal, a tak má do třetího dílu, co napravovat. Ten se začne natáčet na podzim.