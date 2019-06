Scenáristka: Film, nikoliv Bond, musí se ženami zacházet správně

K úpravě scénáře nové a zároveň poslední bondovky Daniela Craiga byla přizvána žena. Phoebe Waller-Bridgeová se v posledních letech vypracovala v jednu z nejžádanějších scénáristek. Její seriálové hity Fleabag a Na mušce nezůstaly bez povšimnutí ani ze strany samotného představitele Jamese Bonda, který si ji osobně vyžádal. Waller-Bridgeová se nyní blíže rozpovídala o tom, jaká je její přesná úloha a co si myslí o Bondovi a jeho vztahu k ženám. Rozhovor poskytla serveru Hollywood Deadline.

Waller-Bridgeová je teprve druhou ženou v historii, která se bude podílet na scénáři bondovky. Tou první byla Johanna Hardwoodová, která spolupracovala na Dr. No (1962) a Srdečné pozdravy z Ruska (1963). Co si britská komička o legendární špionážní sérii myslí? Podle ní se bondovky musejí dál rozvíjet a zacházet s ženami na úrovni.

"Hodně se mluvilo o tom, jestli je ta série kvůli tomu, kdo Bond je a jakým způsobem se ženami zachází, dnes ještě stále relevantní. Podle mě to je nesmysl. Je to naprosto relevantní. Jen to prostě musí dál růst. Musí se to rozvíjet a důležitou věcí je, aby samotný film zacházel se ženami správně. Bond nemusí. On musí zůstat přesně takový, jaký je," vyjádřila se 33letá herečka i scenáristka.

Jako scenáristka nadcházejícího filmu, který bude režírovat Cary Joji Fukunaga (Temný případ), se necítí. "Scénář už byl hotový. Myslím si, že není férové uvádět, že scénář píšu já," řekla a potvrdila předchozí zprávy, jež informovaly o tom, že jejím úkolem je scénář pouze nějakým způsobem "uhladit" a přidat do něj kousek svého charakteristického humoru.

Ženské postavy musejí být skutečné

Jako hlavní úkol si Waller-Bridgeová vytýčila upravit ve scénáři ženské postavy tak, aby se herečky Lashana Lynchová, Léa Seydouxová a Ana de Armasová při hraní cítily jako skuteční lidé. "Chci se jen ujistit, že až se scénář dostane do rukou Lashany, Léy a Any, tak ho otevřou a řeknou si 'už se nemohu dočkat, až to natočím'. Já sama jako herečka jsem tento pocit měla v počátcích své kariéry zřídkakdy," uzavřela.

Waller-Bridgeová prorazila v roce 2016 komediálním dramatem Fleabag, který sama napsala, zrežírovala a obsadila hlavní roli. Loni se zase jako hlavní showrunnerka podílela na jiné novince Na mušce. Komediálně špionážní seriál sklidil velký úspěch a nedávno ovládl ceny BAFTA. Pro HBO navíc chystá další novinku - Run.

Připravovaná bondovka, zatím s pracovním názvem Bond 25, bude mít v kinech premiéru 8. dubna 2020. Produkci momentálně přibrzdilo zranění Craiga, který si při natáčení akční scény poranil kotník a musel na operaci. Tvůrci ale věří, že konečný termín dokončení to neohrozí.