Sex se v Bábě z ledu neobjevil. Slováci ho vypustili

Romantický počin Bohdana Slámy Bába z ledu je pro naše slovenské sousedy zřejmě až příliš odvážný. Slovenská veřejnoprávní televize se totiž rozhodla z filmu ověnčeného Českými lvy vystřihnou milostnou scénu, kterou ale ČT normálně odvysílala. Podle režiséra se tím Slováci "sami zesměšnili". Informaci uvedl server idnes.cz.

Milostný příběh mezi otužilcem Broňou a vdovou Hanou získal hned šest Českých lvů, mimo jiné i za hlavní herecký výkon slovenské herečky Zuzany Kronerové. Scéna, kdy se hlavní protagonisté ve filmu pokoušejí o sex bez problému prošla slovenským kinem. Změna ale nastala už v přístupnosti, u nás bylo možné film navštívit od 12 let, zatímco u sousedů až od 15. A do veřejnoprávní slovenské televize už se zmíněná choulostivá část vůbec nedostala.

"Na druhou stranu je to dobře. Ukazuje to schopnost každé společnosti, jak vstřebávat hraniční okamžiky. Zesměšnili se sami," svěřuje se Sláma a připouští, že po vystřižení scény z jeho filmu došlo ke sporu. Snímek, který získal Českého lva i za scénář a režii vyslala dokonce Česká filmová a televizní akademie do bitvy o nominaci na cizojazyčného Oscara.