Simpsonovi jsou na obrazovce 30 let, odpočinek je ještě nečeká

Televizní zábava nabídla během uplynulých dekád řadu novinek. Vlnu slávy zažily reality show, vědomostní a talentové soutěže, seriály zabývající se moderními způsoby vyšetřování zločinů, tradiční kontinuální vysílání dnes doplňují strřeamovací služby jako Netflix či HBO GO.

Divákům po celém světě ale přesto zůstává jedna jistota, animovaný seriál Simpsonovi, jehož první díl se na obrazovkách objevil 17. prosince 1989.

A i po třech desetiletích příběhům žluté rodiny patří místo v nejlepším televizním čase. Premiérové díly se v USA vysílají v neděli od osmi hodin večer a v současnosti běží za oceánem již jedenatřicátá série. Kreslení hrdinové, jimž dal jejich tvůrce Matt Groening do vínku žlutou pleť a vykulené oči, jsou nejdéle vysílaným animovaným programem v historii a co do výdrže se jim nemůže rovnat ani žádný další komediální seriál. Ze Simpsonových je tak dnes celosvětový fenomén.

Původně vznikli v roce 1987 jako série pěti desítek krátkých skečů v dnes už pozapomenuté Show Tracey Ullmanové. A týden před Vánocemi 1989 - ovšem v závěrečných titulcích stojí 1990 - se v éteru objevil první dvacetiminutový díl. Pravidelné vysílání pak začalo o měsíc později. Obtloustlý taťka Homer, pečlivá mamka Marge, uličník Bart, šprtka Líza a nejmladší Maggie ale tehdy vypadali trochu jinak než dnes. O míře změn se mohli diváci přesvědčit třeba v halloweenském speciálu před pěti roky.

Co ale zůstává celé tři dekády téměř beze změn, je přístup tvůrců seriálu k humoru. Simpsonovi si totiž umějí dělat legraci téměř z čehokoli, seriál si tak utahoval z vlády, policie, školství i náboženství. Přesto se ale odborníci shodují na tom, že Simpsonovi jsou vlastně normální rodina, kde se všichni mají rádi a jeden bez druhého nedá ani ránu. Co jiného jim ale také zbývá ve městě, kde je starosta úplatný, policie v lepším případě neschopná a za moc nestojí ani televize.

"Neúcta k autoritám" stojí za popularitou žluté rodinky, na druhou stranu ale občas přinese i problémy. Je pravda, že taťka Homer, známý náklonností ke koblihám a Duffovu pivu, asi není vzorem ideálního rodiče a jeho přístup k práci v jaderné elektrárně není právě nejsvědomitější. Ale i díky podobným kontroverzím patří Simpsonovi k nejúspěšnějším pořadům televize Fox. Na svém kontě mají řadu ocenění, včetně více než tří desítek cen Emmy, a znají je diváci po celém světě.

Seriál je i velmi dobrý obchodní artikl. Nikdo asi přesně - kromě managementu studia - nespočítá, kolik přesně Fox díky nim vydělal, odhady se ale pohybují v miliardách amerických dolarů. Jen celovečerní film z roku 2006 utržil v pokladnách kin přes 500 milionů dolarů, příjmy plynou i z prodeje triček či figurek (a jednu dobu i stavebnic Lego) s oblíbenými hrdiny. Není divu, že si herci, kteří namlouvají originální znění, přijdou na 300 tisíc dolarů (skoro sedm milionů korun) za epizodu.

Kromě nich v seriálu promluvila řada populárních osobností, účinkování v Simpsonových se stalo důkazem popularity hudebníků, herců i politiků. Líza se dala vést k buddhismu Richardem Gerem a Barta učil jezdit na skateboardu slavný Tony Hawk. Jako hosté vystupovaly kapely Red Hot Chili Peppers či Aerosmith, ale i Elton John, Daniel Radcliffe, Ed Sheeran nebo Wayne Gretzky. A také česká zpěvačka Markéta Irglová (s tehdejším partnerem Glenem Hansardem v roce 2009 ztvárnili irské zpěváky).

Českému divákovi, který se na Simpsonovy může dívat od ledna 1993 (první zmínky o seriálu se v českých tištěných médiích objevily už začátkem 90. let), ovšem kvůli dabingu zůstaly hlasy stovek hostů utajeny. Přesto ale patří česká verze Simpsonů k nejpovedenějším, určitě k tomu přispívá i Jiří Lábus jako Marge nebo Martin Dejdar mluvící Barta. Homera původně daboval Vlastimil Bedrna, kterého vystřídal Vlastimil Zavřel, předloni převzala part Lízy po smrti Heleny Štáchové Ivana Korolová.