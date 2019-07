Simpsonovi ve filmu 2: Disney se toho ujme, říká tvůrce

Hlavní tvůrce legendárního seriálu Simpsonovi Matt Groening si je jistý, že studio Disney natočí druhý celovečerní film o žluté rodince ze Springfieldu. Fanouškům to řekl během diskuze na Comic-Conu v San Diegu, kde rovněž zavzpomínal na první film. Informoval o tom server Screen Rant.

"Není pochyb o tom, že dříve nebo později vznikne další film Simpsonovi. Disney chce ze svých peněz něco zpátky," narážel Groening na nedávno definitivně potvrzenou akvizici studia 20th Century Fox, pod které Simpsonovi spadají.

Simpsonovi ve filmu měl v kinech premiéru před 12 lety. Stalo se tak v rámci dvacátého výročí od vzniku seriálu, který běží na stanici Fox už od roku 1987. V tržbách zaznamenal film úspěch, když celosvětově vydělal 527 milionů dolarů.

Na jeho produkci ale Groening nevzpomíná zrovna v dobrém. "První film Simpsonovi ve filmu nás skoro zabil. Neměli jsme žádný B-tým, který by čekal na to, že bude pracovat na filmu. Psali, animovali a namlouvali ho tedy ti stejní lidé, kteří pracovali také na seriálu. To se stalo v roce 2007. Už jsme se z toho skoro vzpamatovali. Skoro," řekl.

O možném druhém filmu se rozpovídal už v roce 2010 jeden z producentů seriálu James L. Brooks, který řekl, že Fox o pokračování stojí. Celá věc ale utichla a až před rokem jiný producent Al Jean prohlásil, že film už je v počáteční fázi vývoje. Poté, co Disney převzal veškeré akvizice Foxu, se však nejspíš celý projekt znovu zastavil.

I když Groening oznámil, že k pokračování pod taktovkou nového studia dojde, neuvedl žádné konkrétní datum. Je tedy pravděpodobné, že produkce se ještě ani nerozběhla, což znamená, že v dohledné době si fanoušci budou muset vystačit jen se seriálem. Ten na Halloween odvysílá 666. epizodu, která bude parodií na sci-fi seriál z dílny Netflixu - Stranger Things.